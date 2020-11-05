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Образование Общество

Родителей тольяттинских школьников обязали заставить детей посещать школу

ТОЛЬЯТТИ. 5 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Центрального района Тольятти после обращений педагогов обнаружила, что некоторые несовершеннолетние не посещают учебные учреждения и не получают основное общее образование. При этом их родители не принимают никаких мер.

В связи с этим за 2020 г. прокуратура района направила в суд 12 исков об обязании к исполнению родительских обязанностей.

Суд согласился с надзорным ведомством и обязал родителей и других законных представителей несовершеннолетних обеспечить получение основного общего образования.

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