В регионе введены дополнительные ограничительные меры из-за коронавируса

Губернатор Дмитрий Азаров подписал новое постановление с ограничительными мерами из-за распространения новой коронавирусной инфекции.

Жители в возрасте 65 лет и старше должны в обязательном порядке уйти на самоизоляцию с 5 по 18 ноября включительно. Работодателям необходимо перевести сотрудников с хроническими заболеваниями на "удаленку", если от них не зависит функционирование производства.

"Прочитал и ваши обращения с просьбой разрешить работать из дома будущим мамам. На оперштабе обсудили этот вопрос и рекомендовали работодателям отправить беременных сотрудниц на удаленку. Также поручил проработать вопрос выдачи им больничного по упрощенной схеме", - сообщил губернатор.

На дистанционное обучение школьники переводятся с 6 по 11 класс до 15 ноября включительно. После каникул на учебу в школы выходят только учащиеся с 1 по 5 класс.

Также до 15 ноября сохраняется запрет на нахождение в ТЦ несовершеннолетних без родителей или законных представителей.