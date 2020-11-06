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Губернатор Власть и политика

В регионе введены дополнительные ограничительные меры из-за коронавируса

САМАРА. 6 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Дмитрий Азаров подписал новое постановление с ограничительными мерами из-за распространения новой коронавирусной инфекции.

Жители в возрасте 65 лет и старше должны в обязательном порядке уйти на самоизоляцию с 5 по 18 ноября включительно. Работодателям необходимо перевести сотрудников с хроническими заболеваниями на "удаленку", если от них не зависит функционирование производства.

"Прочитал и ваши обращения с просьбой разрешить работать из дома будущим мамам. На оперштабе обсудили этот вопрос и рекомендовали работодателям отправить беременных сотрудниц на удаленку. Также поручил проработать вопрос выдачи им больничного по упрощенной схеме", - сообщил губернатор.

На дистанционное обучение школьники переводятся с 6 по 11 класс до 15 ноября включительно. После каникул на учебу в школы выходят только учащиеся с 1 по 5 класс.

Также до 15 ноября сохраняется запрет на нахождение в ТЦ несовершеннолетних без родителей или законных представителей.

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