В Самарской области учеников средних и старших классов перевели на "дистанционку"

В Самарской области ученики 6-11 классов переводятся на дистанционное обучение на неделю с 9 ноября. Ученики 1-5 классов учатся очно. Такое решение было принято во вторник, 3 ноября, на заседании оперштаба по противодействию распространения коронавируса и поддержано областным родительским собранием.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал предложение оперштаба: "Считаю возможным принять решение ввести дистанционное обучение на неделю для 6-11 классов. Не будем горячиться, пока дистанционное обучение вводится на неделю с возможной пролонгацией".

Отметим, министерство образования региона изначально предлагало ввести дистанционное обучение на две недели для 6-11 классов — с 9 по 22 ноября.

"А решение о продлении каникул было правильным и своевременным. Заболеваемость среди школьников снизилась на треть", — добавил Дмитрий Азаров.

Напомним, каникулы были продлены до 8 ноября из-за эпидемиологической ситуации в регионе.

Как отметил министр образования Самарской области Виктор Акопьян, запрет на посещение торговых центров детей до 18 лет без родителей также продлен на неделю.