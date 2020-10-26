Школьные каникулы продлили до 8 ноября в Самарской области

В Самарской области 26 октября приняли решение о продлении школьных каникул до 8 ноября.
Это решение приняли на заседании областного оперативного штаба.
Такие меры необходимы, чтобы учащиеся меньше болели.
В Самарской области 26 октября приняли решение о продлении школьных каникул до 8 ноября.
Это решение приняли на заседании областного оперативного штаба.
Такие меры необходимы, чтобы учащиеся меньше болели.
Популярность - количество посещений публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.