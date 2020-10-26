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Образование Общество

Школьные каникулы продлили до 8 ноября в Самарской области

САМАРА. 26 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области 26 октября приняли решение о продлении школьных каникул до 8 ноября.

Фото: Дмитрий Бурлаков

Это решение приняли на заседании областного оперативного штаба.

Такие меры необходимы, чтобы учащиеся меньше болели.

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