Писатель Александр Архангельский встретился с Самарцами

В октябре СОУНБ запустила art-talk-проект "Писатель в библиотеке". В рамках него 5 ноября в конференц-зале библиотеки состоялась встреча с Александром Архангельским.

Александр Архангельский — писатель, публицист, литературовед, профессор Высшей школы экономики, лауреат премий ТЭФИ и "Большая книга", телеведущий и аналитик, который часто участвует в телепередачах в качестве гостя и эксперта. На его счету работа над авторскими документальными фильмами и литературными произведениями — повести, стихи, научные исследования. Он также известен как ведущий недавно закрывшейся аналитической программы "Тем временем" на телеканале "Культура".

Первый вопрос, который задали писателю в Самаре: "Раскройте секрет: как же все-таки все успеть?" Он ответил: "Если ты живешь тем, что тебе интересно, то ты будешь успевать. Надо позволить себе ощутить радость от того, что ты делаешь".

Александр Архангельский на протяжении всего вечера говорил непринужденно и свободно, потому что почувствовал взаимную энергию зала, о чем признался в конце встречи. Вопросы задавали гости мероприятия и онлайн-зрители: от раннего творчества до новой книги, от состояния нынешней литературы до планов на будущее. Также Александр Архангельский высказался на тему современного образования и уровня чтения.

На вопрос о ситуации в российской литературе Александр Архангельский ответил: "Я считаю, что с литературой у нас сейчас полный порядок. Я не мыслю о ней в категориях "великое" и "невеликое" — это не важно. Она бывает живая и мертвая. Вот живая есть, и это замечательно. Если взять прозу — прочтите Евгению Некрасову. "Сестромам", "Калечина-малечина" — это яркие произведения, которые встают поперек существующих трендов. К прочтению советую биографию Лескова, которую написала замечательная писательница Майя Кучерская. Я ей очень доволен, потому что она ходила ко мне в кружок во Дворец Пионеров. Также Тимур Кибиров — поэт, который недавно написал роман "Генерал и его семья". Мне было интересно. В этом году я читал меньше — в связи с пандемией работы стало гораздо больше. Также советую новый роман Александра Ильичевского — сложный, философский и вязкий: он позволяет себе то, что редко себе позволяют другие. Он позволяет не считаться с сиюминутным читательским восприятием, а предлагает ему встречу, если тот захочет. Мне показалась невероятно важной эта книга. Я еще не читал, но точно прочту новый роман в журнале "Знамя" Андрея Дмитриева, которого я очень высоко ценю. Также собираюсь прочесть новое произведение Оксаны Васякиной — поэта нового поколения, левофеминистского, яркого и очень сильного. Я рад, будучи членом жюри премии "Лицей", был вручить ее Оксане. Новый роман Евгения Водолазкина также прочту, он должен вот-вот, со дня на день выйти в свет".

На вопросы: "Кто первым читает ваши книги? Прислушиваетесь ли вы к мнению первого читателя?" Александр Архангельский рассказал: "Моей семье и повезло, и нет. Повезло в том плане, что я не мучаю их, пока пишу книгу. Я знаю таких авторов, которые сажают жен или мужей с детьми и каждую написанную в конце дня страничку читают, внимательно прислушиваясь к их реакции. А она должна быть обязательно положительной, иначе книга не будет дописана. И в этом отношении моей семье крупно повезло: пока не допишу, не даю читать никому. А потом уже — жене, редактору, с которым работаю. Я выслушиваю. Всегда. В начале я сдерживаюсь, но слушаю и обдумываю. Не всегда принимаю, но с редактором работать люблю".

Также прозвучал вопрос: "Чтобы быть писателем, обязательно ли иметь литературный слух?"

"Писателю глаз не выклюют. Литературный слух может и есть, он просто может не подходить и не всем нравиться. Ритм — вот, что главное для литературного слуха. Там есть свой язык, свой взгляд, а дальше — реакция. Если читателю все равно, то реакция плохая, а если критикуют и ругают — хорошая, значит, не все равно", — ответил писатель.

После творческой встречи Александр Архангельский сказал: "Спасибо, что вы меня выслушали. Я хочу нам всем пожелать, чтобы этот тяжелейший период, в который мы попали, наконец закончился, чтобы скорее наступило время, в котором мы раскроем все то, что накопили за этот год. Я всем желаю счастливой жизни, как из моей книги, а счастье — это не когда все получается, а когда ты живешь ту жизнь, какую хочешь. Давайте выскочим из этих тяжелых обстоятельств и справимся с новыми".