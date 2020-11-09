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Здравоохранение Общество

В 2020 г. смертность от пневмонии в Самарской области выросла в 5 раз

САМАРА. 9 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За восемь месяцев 2020 г. в Самарской области от пневмонии умерло 255 человек, за тот же период 2019 г. — 45 человек. Об этом Волга Ньюс сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона. Статистика за сентябрь-октябрь пока не раскрывается.

Фото: https://twitter.com/samregion_press

Значительно увеличилась и заболеваемость пневмониями. Так, за сентябрь 2020 г. такой диагноз поставили 8434 пациентам, за сентябрь 2019 г. — 1344, в августе текущего и прошлого года цифры — 7080 и 922, соответственно.

Отметим, от коронавируса за восемь месяцев в регионе умерло 125 человек (по состоянию на 9 ноября - 326 человек).

В целом, смертность в Самарской области за январь-август 2020 г. по сравнению с прошлым годом выросла на 8,8%.

Напомним, в Самарской области по состоянию на 9 ноября 2020 г. подтверждено 17 647 случаев заражения Covid-2019, 15543 человека из заболевших уже выздоровели.

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