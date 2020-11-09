Tele2 выиграла платину SAP Value Awards с проектом по управлению маржинальностью

Tele2 стала лучшим в номинации "Финансы - надежный партнер бизнеса" SAP Value Award 2020 на территории СНГ. Компания получила платиновую награду за создание экосистемы продуктов по маржинальности микросегментов. Tele2 интегрировала управление маржинальностью во все аспекты деятельности компании. Это позволяет разным подразделениям эффективно контролировать бизнес-показатели на высококонкурентном рынке и оперативно принимать управленческие решения.

Эксперты премии выбирают компании, которые добились выдающихся результатов благодаря внедрению решений SAР. Главными критериями премии служат масштаб эффекта от реализации изменения, влияние внедрения на операционную и стратегическую деятельность компании, позитивный фон среди сотрудников по итогам инновации и др. Проект Tele2 занял первое место в номинации "Финансы - надежный партнер бизнеса". Она отмечает бизнес-инициативы, в которых финансовая функция предприятия показала себя ключевым помощником при принятии решений бизнесом.

С помощью новой системы продуктов оператор анализирует финансовые показатели 44,6 млн абонентов в 100 аналитических разрезах. Благодаря инновациям компания реализует новый подход к консолидации данных, использует гибкие инструменты отчетности для конечных бизнес-пользователей и контролирует маржинальность по двум миллиардам транзакций.

Новая экосистема инструментов и единая методология расчета позволяют Tele2 регулярно оценивать эффективность работы с абонентской базой, дилерами, партнерами по множеству показателей. Оператор интегрировал управление маржинальностью во все аспекты деятельности: развитие продуктов и оценку прибыльности тарифных планов, управление оттоком и удержание абонентов, обслуживание инфраструктуры и анализ прибыльности сайтов. Именно развитость и масштаб внедрений определили лидерство Tele2 в номинации, которая оценивает поддержку финансовой функцией других подразделений.

Анализ и контроль показателей маржинальности стал более оперативным, что важно для эффективной работы в конкурентных условиях. Топ-менеджмент компании оценивает показатели рентабельности в максимально доступной детализации и может принимать управленческие решения в кратчайшие сроки. Внедрение платформы инструментов по управлению и контролю маржинальности в Tele2 стало драйвером трансформации аналитической отчетности для всех подразделений компании.

Летом Tele2 была признана лучшей в номинации "Передовые технологии" премии SAP Quality Awards на территории СНГ. Tele2 получила золото за первый в России проект по управлению маржинальностью на базе продуктов SAP.

Николай Суриков, заместитель генерального директора по экономике и финансам Tele2:

"Несмотря на высокую конкуренцию на зрелом телеком-рынке, Tele2 продолжает демонстрировать уверенный рост финансовых и операционных показателей. Мы хотим сохранить статус трендсеттера отрасли и максимально успешно реализовывать нашу уникальную бизнес-стратегию. Серия наград SAP - доказательство лидерства Tele2 в эффективности бизнеса, чему способствовал проект по управлению маржинальностью. Благодаря инновациям мы получили огромный объем новых данных для общего улучшения маржи в каждом направлении деятельности компании. Более того, сотрудники всех бизнес-единиц теперь могут сами строить аналитические отчеты, принимать решения по управлению маржинальностью и улучшать эффективность компании в целом. Оказывая финансовую поддержку нашей команде, мы создаем дополнительную ценность для акционеров".