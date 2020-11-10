Дмитрий Азаров раскритиковал работу над проектом нового здания для театра "Грань"

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров раскритиковал подход к проектированию нового здания для театра "Грань" в Новокуйбышевске.

"Проект готовится столько времени, что терпения никакого нет", - заявил он 10 ноября на расширенном заседании правительства региона, где обсуждается проект областного бюджета.

Как будет выглядеть новое здание театра "Грань" в Новокуйбышевске Художественный руководитель театра-студии "Грань" Денис Бокурадзе на недавней встрече со зрителями в историческом парке "Россия - моя история" представил эскизы проекта нового здания театра.

По его словам, предполагалось заложить на здание 1 млрд рублей. Однако на данном этапе проектирования предполагаемая стоимость уже составляет более 2,5 млрд рублей.

"Ощущение времени потеряно многими глава муниципальных образований. Новокуйбышевск - очень яркий пример. [...] Затяжки,надувание проектов до совершенно несуразных размеров в то время, когда нужна помощь людям", - оценил ситуацию глава региона.