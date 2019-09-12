Как будет выглядеть новое здание театра "Грань" в Новокуйбышевске

Художественный руководитель театра-студии "Грань" Денис Бокурадзе на недавней встрече со зрителями в историческом парке "Россия — моя история" представил эскизы проекта нового здания театра.
Бокурадзе уточняет, что это не окончательный проект, а лишь один из вариантов.
Конкурс по выбору проектировщика театрального здания выиграл Самарский государственный технический университет. Главным инженером проекта назначен Вячеслав Романчиков. Внутреннее планировочное решение разрабатывает архитектор-дизайнер Сергей Куцевалов, активно сотрудничающий с московскими театрами.