Как будет выглядеть новое здание театра "Грань" в Новокуйбышевске

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Художественный руководитель театра-студии "Грань" Денис Бокурадзе на недавней встрече со зрителями в историческом парке "Россия — моя история" представил эскизы проекта нового здания театра.

Фото: предоставлено театром "Грань"