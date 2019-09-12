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Театр Культура

Как будет выглядеть новое здание театра "Грань" в Новокуйбышевске

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 12 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Художественный руководитель театра-студии "Грань" Денис Бокурадзе на недавней встрече со зрителями в историческом парке "Россия — моя история" представил эскизы проекта нового здания театра.

Фото: предоставлено театром "Грань"

Бокурадзе уточняет, что это не окончательный проект, а лишь один из вариантов.

Конкурс по выбору проектировщика театрального здания выиграл Самарский государственный технический университет. Главным инженером проекта назначен Вячеслав Романчиков. Внутреннее планировочное решение разрабатывает архитектор-дизайнер Сергей Куцевалов, активно сотрудничающий с московскими театрами.

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