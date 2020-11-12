Анастасия Софьина: "Региональная команда выработала колоссальные меры поддержки для молодежи"

10 ноября на заседании под руководством губернатора Дмитрия Азарова обсудили проект бюджета на 2021-й и плановый период 2022–2023 гг. Председатель Самарского союза молодежи Анастасия Софьина рассказала о помощи молодым людям, которая отражена в в главном документе региона.

Несмотря на пандемию коронавируса и сложную экономическую обстановку, в проекте бюджета региона постарались в первую очередь учесть нужды жителей и предусмотрели меры поддержки молодежи региона.

"2020 год был непростой, но несмотря на все эти трудности, региональная команда выработала колоссальные меры поддержки, в том числе в социальной сфере и, конечно, для молодежи. Надеемся, что депутатский корпус утвердит те решения, которые были приняты на заседании", — прокомментировала Анастасия Софьина.

Общественница отметила, что в этом году правительство области уделяло большое внимание начинаниям молодежи. В частности, в регионе прошел конкурс поддержки НКО. Лучшие проекты отметили финансированием на 2021 год.

"Сейчас работа у нас не прекращается — мы проводим большую онлайн-викторину по добровольчеству в нашей группе в соцсети. Также стартовало общественное голосование по акции "Народное признание". Приглашаем жителей включиться и проголосовать", — рассказала она.