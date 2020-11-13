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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров пообещал не отменять празднование Нового года в Самарской области

САМАРА. 13 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров пообещал не отменять празднование Нового года, о чем и сообщил в пятницу, 13 ноября, в своем Инстаграме.

"Дорогие земляки, у меня для вас сегодня хорошая новость, — заявил глава региона. — В Самарской области скоро будет Новый год. Это совершенно точно. Я вам это гарантирую. И конечно же, как и принято в традициях нашего народа, мы весело его отметим. Будет Новый год! Ну, не навсегда ж нам оставаться в этом необычном 2020‑м!" — сказал губернатор.

Дмитрий Азаров заявил, что новогодние гуляния из-за коронавируса отменять в регионе он не станет и объяснил, почему сделал в соцсети такое заявление — в последнее время от жителей ему поступают многочисленные вопросы по поводу грядущих новогодних праздников.

Напомним, ранее мэр Москвы принял решение об отмене новогодних гуляний из-за угрозы распространения коронавируса.

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