Дмитрий Азаров поручил разобраться с эвакуацией автомобилей от больниц и госпиталей.

В понедельник, 16 ноября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на заседании регионального оперативного штаба.поручил проработать вопрос с эвакуацией автомобилей от больниц и госпиталей.

Как отметили на заседании, сейчас много жалоб от граждан поступает об эвакуации автомобилей от лечебных учреждений в тот момент, когда люди находятся в поликлиниках, больницах.

"Понятно, что эти брошенные автомобили могут создавать сложности для проезда, в том числе, спецмашин, машин скорой неотложной помощи. Тем не менее давайте подходить к этому разумно. Количество людей в лечебных учреждениях больше сейчас. Давайте вместе с ГИБДД отработаем этот вопрос. Когда человек, иногда в тяжелом состоянии, с температурой, выходит и свою машину не находит, и ему надо, невзирая на наличие инфекции, свою машину искать и ехать забирать — это не дело. Предложите решение".

Губернатор подчеркнул: нужно выработать комплексное решение, идя навстречу людям и понимая необходимость бесперебойной работы лечебных учреждений.