Губернатор пригрозил закрыть на карантин районы и города региона, не соблюдающие санитарные нормы по ковиду

В понедельник, 16 ноября, губернатор Дмитрий Азаров на заседании регионального оперативного штаба озвучил возможность закрытия на карантин целых районов и городов, где не соблюдают санитарные нормы по коронавирусу.

"Если в муниципалитетах работа не будет вестись, значит будем принимать локальные решения. Не в состоянии отработать? Не в состоянии договориться с бизнес-сообществом на территории о соблюдении мер? Будем закрывать. Будем объявлять у вас там ЧС и закрывать район, город целиком. Будем закрывать целиком муниципалитет и на въезд, и на выезд. И ваши фотографии вешать там на границе, чтоб знали кого благодарить", — обратился руководитель региона к главам муниципалитетов.

Дмитрий Азаров также отметил "полное попустительство" местной власти в плане работы развлекательных заведений, призвал навести порядок и каждую неделю на оперштабе докладывать ему о нарушениях и о том, как ведется работа.

"Ситуация очень сложная. Для того, чтобы не наносить значительный ущерб экономике, нужно всего лишь соблюдать те ограничения, которые введены", — подытожил губернатор.