Виктор Кузнецов: "Позиция Дмитрия Азарова - всегда нужно советоваться с людьми"

Советник главы региона Виктор Кузнецов рассказал о процессе назначения муниципальных руководителей в Самарской области. Сейчас в городах и районах местные заксобрания избирают глав муниципалитетов.

"Если взять устав практически всех городов и районов Самарской области, то там действует следующее правило: контракт с действующим главой администрации заключается сроком на 5 лет. Причем он заключается после соответствующего решения, принятого либо собранием представителей района, либо городской думой. Но перед тем, как выйти на голосование в представительном органе власти, кандидаты должны пройти конкурсную комиссию. В ней 50% членов от губернатора — это в основном люди, которые работали в правительстве Самарской области, федеральных структурах и знают работу администрации с разных сторон. Комиссия оценивает конкурсантов. Их бывает разное количество. В одном участвовало 23 человека. Но меньше двух не бывает, потому что в ином случае конкурс признается несостоявшимся. У нас такого не было, — уточнил Виктор Кузнецов.

По его словам, сейчас также идет кампания по переназначению глав поселений. Там комиссию формирует глава района из депутатов первичного уровня.

По мнению Виктора Кузнецова, человек, претендующий на пост главы района, должен уметь находить общий язык с депутатским корпусом и населением и, соответственно, работать в его интересах. А с другой стороны, он должен уметь выстраивать отношения с вышестоящими органами государственной власти.

"У губернатора позиция такая, что при назначении глав муниципалитетов нужно исходить не из того, что "я пришел и должен всех заменить", а в том, чтобы потенциал каждого, кто находится на руководящих должностях, был использован на все 100%. И поэтому это те люди, которые дают результат, вне зависимости от того, сколько они находятся на этих должностях", — сказал советник главы региона.

Он привел в пример Виктора Махова, при котором Хворостянский район стал одним из лучших в области. Его работу позитивно оценивают 63% местных жителей. Большинство людей в муниципалитете хотят, чтобы он остался.

"Достаточно посмотреть, какие дороги в Хворостянском районе, — отметил Кузнецов. — Дмитрий Азаров не раз разговаривал и с Виктором Алексеевичем, и с главой Клявлинского района Иваном Николаевичем Соловьевым, чтобы они выступили наставниками для молодых начинающих руководителей районов. Чтобы у них также успешно сложилась их биография".

Отдельно советник губернатора прокомментировал переназначение в Октябрьске Александры Гожей и решение Александра Любаева не выдвигаться на должность главы Пестравского района.

"Да, в Октябрьске были сложности. Когда мы проводили там социологический опрос, год с лишним назад, то он нам показывал, что рейтинг главы имеет отрицательный баланс. 38% Гожую поддерживали, 42% были против, т. е. был запрос на обновление. Были жесткие, тяжелые разговоры с самой Александрой Викторовной, с депутатами городской думы. Критика была воспринята правильно. Рейтинг у Александры Гожей вырос на 8% за год, и у нее положительный баланс. Люди склонились к тому, чтобы оставить действующего главу", — пояснил Виктор Кузнецов.

Он также отметил, что в Октябрьске улучшились и экономические показатели. После победы во всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений там построили набережную. "Но претензии сохраняются, и мы говорим прямо, жестко", — отметил советник губернатора.

А в Пестравском районе, как пояснил Виктор Кузнецов, произошел конфликт интересов: "Александру Любаеву был поставлен вопрос ребром: либо ты работаешь главой района и решаешь общие для всех задачи, либо трудишься в частном бизнесе. Совмещать эти две вещи невозможно. Он сделал свой выбор. Это его право.

Любаев принял решение не участвовать в очередном конкурсе по отбору кандидатур на должность главы".

Как отметил Виктор Кузнецов, один из принципов, по которому губернатор осуществляет назначение, это эффективность — экономическая и социальная.

"Мы смотрим показатели национальных проектов, как с ними справляются. И даже как их заявляют. Можно сколько угодно говорить о проблемах, но важно подготовить проект, обсчитать его, защитить, представить и доказать. Чтобы в конце концов решить проблему. Одни с этим в одинаковых условиях справляются, другие — нет", — отметил советник.

Кузнецов подчеркнул позицию Дмитрия Азарова: всегда нужно советоваться с людьми. И социологические опросы — это способ выяснить реальное мнение жителей, их позицию по отношению к действующим главам.



