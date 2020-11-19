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Самарский "Нефтефлот" заключил госконтракт на 1,2 млрд рублей

САМАРА. 19 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский судостроительный завод ЗАО "Нефтефлот" 18 ноября заключил государственный контракт на строительство восьми промерных судов проекта RDB 66.62, сообщили в компании. Цена контракта составляет более 1,2 млрд рублей.

Фото: предоставлено компанией

Заказчиком выступает ФКУ "Речводпуть". Проект судов RDB 66.62 разработан Ростовским центральным проектно-конструкторским бюро "Стапель".

Промерное судно для проведения гидрографических изысканий предназначено для выполнения промерных работ, полевых и изыскательских работ с размещением на борту русловой изыскательской партии и контроля состояния судового хода на внутренних водных путях и акваториях портов.

Судно также способно выполнять съемочные и промерные работы на мелководных участках с использованием автоматизированного промерно-изыскательского комплекса на базе многолучевого эхолота и мелкосидящего промерного катера, входящего в комплектацию судна.

Промерные суда будут переданы для работы в Администрации бассейнов внутренних водных путей Росморречфлота.

Срок окончания работ по госконтракту - IV квартал 2023 года.

Конкуренцию "Нефтефлоту" в борьбе за контракт составил судостроительный завод "Море" (Феодосия).

Самарская компания также претендовала на разыгрывавшийся параллельно госконтракт на строительство 11 промерных судов другого проекта. Но контракт стоимостью 800 млн руб. получил "Костромской судомеханический завод".

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