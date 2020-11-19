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Губернатор Власть и политика

На Волге могут появиться новые экологичные электротеплоходы

МОСКВА. 19 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в своем Инстаграме рассказал о встрече с представителями судостроительной компании "Эмпериум" на форуме "Транспорт России", который стартовал в Москве 18 ноября.

Компания из Санкт-Петербурга производит городской водный электротранспорт, и речь на встрече шла как раз о сотрудничестве и возможном приобретении новых судов для перевозок пассажиров по Волге.

"На форуме "Транспорт России" мы обсудили маршрут "Самара - Рождествено". Пригласил коллегу в наш регион для детального обсуждения сотрудничества", — написал Дмитрий Азаров.

Губернатор рассказал коллегам о том, что самое красивое течение реки Волги расположено на территории Самарской области. "Во многом это благодаря нашим уникальным природным ландшафтам, национальному парку "Самарская Лука" и Жигулевским горам. Сейчас у нас утверждена концепция туризма, мы над этим работаем, и этот аспект там учитывается", — заявил глава региона.

"Еще раз подчеркну — в первую очередь, это удобство и комфорт, и экологичность — это вопрос который является приоритетным сегодня для многих жителей Самарской области, а значит, и для меня лично. и конечно, я бы хотел, чтобы подобного рода суда, современные, комфортные, экологичные, появились в акватории Самарской области", — выразил желание губернатор.

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