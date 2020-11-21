Талантливые самарские студенты представили губернатору свои проекты

В пятницу, 20 ноября, в рамах празднования Международного дня студентов губернатор Самарской области Дмитрий Азаров пообщался с самыми яркими представителями студенческой общественности региона — учениками вузов и ссузов, которые добились серьезных успехов в учебе, спорте, творчестве, научной и общественной деятельности. В режиме ВКС студенты со всей губернии задали главе региона волнующие их вопросы, а также представали собственные проекты.

"Все чаще разработки самарских студентов и преподавателей обсуждают на мировом уровне. Например, разработка студента Самарского университета Сергея Репина получила патент, который позволяет в 9 раз снизить стоимость технологий 3D печати металла. Выдающийся результат! Я еще раз хочу поздравить Сергея и всех, кто помогал ему в этой работе", — отметил Дмитрий Азаров.

Также губернатор упомянул успехи региона в чемпионате рабочих профессий WorldSkillsRussia. Он напомнил, что Самарская область является пилотным субъектом по апробации механизма проведения демонстрационного экзамена по стандартам чемпионата.

Отдельное внимание Дмитрий Азаров уделил развитию добровольческого движения, которое в этом году стало особенно актуальным. "Хочу искренне поблагодарить всех студентов-добровольцев, которые в этот непростой период помогают гражданам, которые в этой помощи нуждаются: нашим ветеранам, людям старшего поколения, находящимся на самоизоляции. Спасибо за то, что у вас такое большое сердце! Спасибо, что вы откликаетесь на чужую беду, — обратился Дмитрий Азаров к участникам встречи. — Отдельно хочу поблагодарить студентов-медиков, старшекурсников, ординаторов, которые сегодня вместе с опытными врачами встали в строй и борются с распространением инфекции. И, конечно, студентов младших курсов, которые в качестве добровольцев помогают преодолеть эти трудности".

Кроме того Дмитрий Азаров поддержал сразу несколько проектов, которые презентовали участники встречи. Автором одного из них, в сфере медицины, является студентка СамГМУ Милена Климанова. Девушка рассказала, что уже работает в областном противотуберкулезном диспансере. Погрузившись в специфику лечения туберкулеза, будущий врач начала думать над тем, как усовершенствовать оказание помощи больным, используя современные технологии. С командой единомышленников девушка разработала приложение для сопровождения амбулаторных больных с туберкулезом.

По задумке авторов проекта, врач будет назначать лечение и "загружать" его в приложение. Пациенту регулярно будут приходить уведомления с напоминанием принять то или иное лекарство, выпив которое, пациент должен будет поставить соответствующую отметку в приложении, а также кратко описать свое самочувствие. Таким образом, приложение обеспечит пациенту контролируемое лечение, а также высвободит время врача, которое он сейчас тратит на обзвон больных. Проект стал победителем конкурса грантов форума "iВолга" в этом году.

"Мы протестировали нефункциональный прототип с врачами областного противотуберкулезного диспансера, получили положительный отзыв, — сказала студентка. — Дмитрий Игоревич, принимая во внимание текущую санитарно-эпидемиологическую обстановку, мы понимаем, что данное приложение будет актуально не только для больных туберкулезом. В случае успешной апробации приложения, хочу попросить Вашего содействия в массовом внедрении приложения в специализированные медицинские учреждения нашего региона".

Дмитрий Азаров отметил, что проекты в области медицины, основанные на использовании цифровых технологий, сейчас особенно актуальны. "В нынешней обстановке борьбы с коронавирусной инфекцией борьба с другими видами заболеваний ни в коем случае не снижается, не теряет своей значимости", — подчеркнул Дмитрий Азаров. Доказательство этому — увеличение числа создаваемых в регионе фельдшерско-акушерских пунктов, поликлиник и больниц. "Туберкулез всегда находится в поле нашего внимания. В этом году на территории Самарской области мы вводим новый противотуберкулезный корпус", — рассказал Глава региона.

Губернатор поддержал проект и поручил министерству здравоохранения Самарской области оказывать всемерную помощь при его реализации.

Еще один студент СамГМУ Антон Холостяков отметил, что в вузе уделяется большое внимание инновационному развитию и проектной деятельности. Как раз в рамках проектной деятельности зародилась идея создания прибора, основанного на эхолокации, который помогает ориентироваться в пространстве незрячим людям. Команда студентов уже разработала 3-D макет устройства. "Сейчас мы ждем получения гранта, и к концу августа 2021 г. планируем выпустить опытный образец", — рассказал Антон Холостяков.

Студент отметил, что именно междисциплинарное взаимодействие помогает создавать инновационные проекты и предложил открыть проектную школу вузов Самарской области, где междисциплинарные команды молодых ученых и студентов будут заниматься разработкой и реализацией научно-инновационных проектов по приоритетным направлениям научно-образовательного центра "Инженерии будущего".

"По многим направлениям НОЦ, который был создан всего год назад и уже успел стать межрегиональным, есть междисциплинарные команды, надо, чтобы в них включились и студенческие коллективы. Давайте отдельно рассмотрим этот вопрос на наблюдательном совете научно-образовательного центра", — поручил Дмитрий Азаров.

Объединить усилия лучших из лучших предложил и студент СГЭУ Антон Уваров, наставник конкурса "Студент года". Он озвучил идею создания областного клуба Студентов года: "Мы бы могли заниматься продвижением конкурса, помогать новичкам. К тому же, можно было бы добавить обучающую составляющую в сам конкурс".

"Уверен, что этот клуб может вырасти во что-то большее, а ребята, которые когда-то стали победителями конкурса, смогут предложить много хороший идей для развития региона в различных сферах, а также помогать новым участникам конкурса", — поддержал Антона Уварова Дмитрий Азаров.

На встрече было презентовано много проектов, направленных на улучшение качества жизни людей. К примеру, студентка Самарского университета Екатерина Сидорова занимается прогнозированием рисков возникновения ДТП в условиях современной городской агломерации. В основе проекта — нейросеть, которая собирает данные о погодных условиях, состоянии дорог, исправности светофоров, сезонных и временных колебаниях трафика, в том числе в зависимости от проводимых культурно-массовых мероприятий, и скорости движения потока. На их основе нейросеть просчитывает потенциально опасные ситуации, которые могут привести к ДТП, и позволяет принять превентивные меры.

"Программа может быть интегрирована с интеллектуальной транспортной системой или автоматизированной системой управления дорожным движением, а также может использоваться в составе систем класса "Умный город" и "Безопасный регион", — пояснила студентка.

Девушка отметила, что для апробации проекта требуется доступ к детализированным данным о транспортных потоках, но сейчас такие данные недоступны.

Дмитрий Азаров отметил, что разработка девушки крайне актуальна для Самарской области: именно сейчас в регионе реализуется проект "умная дорога", который позволяет оптимизировать транспортные потоки и повысить безопасность движения.

"Один из важнейших вопросов — это сохранение жизней людей, сокращение дорожно-транспортных происшествий, — акцентировал внимание Дмитрий Азаров. — совершенно точно дам поручение министру транспорта и автомобильных дорог Ивану Ивановичу Пивкину взять ваш проект в работу, оказывать содействие по всем вопросам".

Разговор с талантливыми и активными представителями студенческой общественности продлился почти три часа. Во время него также были озвучены предложения о создании онлайн-смены для работающей молодежи на форуме "iВолга", проведении в Самарской области студенческого фестиваля КВН по аналогии с форумом "Таврида", а также подняты вопросы про укрепление материально-технической базы ссузов, создания новых общежитий для студентов СПО.

Отдельно на встрече рассмотрели исполнение протокольных поручений, которые глава региона давал на предыдущей встрече с молодежью. В частности — строительство ФОКа в микрорайоне Шлюзовой в Тольятти и наведение порядка на территории парка 60-летия Советской власти в Самаре. Студенты поблагодарили Дмитрия Азарова за участие в этих вопросах и отметили, что под ФОК подобран участок, готовится заявка на выделение средств на строительство объекта.

"Несколько недель назад прошло внесение изменений в ПЗЗ Самары, сейчас у парка поменяется функциональная зона на рекреационную, в которой не допускается капитальное строительство. Надеюсь, дальше начнется процесс установки особо охраняемой территории на этой зоне, как вами ранее было дано поручение", — рассказал студент Вячеслав Рябцов.

Дмитрий Азаров поблагодарил молодых людей за постоянный контроль за исполнением поручений, отметив, что обратная связь крайне важна по ключевым вопросам.

По итогам встречи Дмитрий Азаров поручил оформить протокольные поручения по каждому вопросу и подготовить возможные пути их решения профильным министерствам.