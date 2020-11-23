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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров считает преждевременным бронирование кафе и ресторанов под новогодние корпоративы

САМАРА. 23 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Глава Самарской области Дмитрий Азаров назвал преждевременным бронирование кафе и ресторанов под новогодние корпоративы. Об этом он сказал в своем аккаунте в Instagram.

"Люди пишут, что многие кафе и рестораны уже берут предоплаты, я думаю, что делают это организации общепита преждевременно. Мы будем конечно следить за ситуацией и она меняется по неделям, но считаю, что такое празднование корпоративов будет представлять опасность и в конце декабря, так как это происходит и сейчас. Поэтому считаю, что к этому вопросу мы вернемся после тщательной проработки. Поручение я уже дал и предложения министерств и профильных служб будут готовы уже через неделю по тому как работать общепиту и торговым сетям", — заявил губернатор.

Также Дмитрий Азаров отдельно поручил подумать, что делать с традиционным предновогодним ажиотажем в торговых сетях. В нынешней обстановке это может способствовать распространению инфекции.

"Нам надо проанализировать те меры, которые мы применяли весной. Возможно эти требования, которые мы вводили по квадратным метрам на одного посетителя в торговых предприятиях, в общепите, мы введем в конце декабря для того, чтобы не создавать дополнительную угрозу", — пояснил глава региона.

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