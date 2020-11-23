16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Роскосмос" уменьшил уставной капитал РКЦ "Прогресс" почти на 4 млрд рублей Сервис "Браво" перешел под контроль "Яндекс.Такси" "Гудок" и "Московский" перешли под управление команды Global Vision Вартан Мнацаканян, СИНКО: "Для наращивания агроэкспорта нужно субсидировать перевозки" ГК "Берег" хочет построить высотку в 21 квартале

Экономика и бизнес

Систему ценностей, стратегические проекты и новые возможности для бизнеса обсудили на IV Байкальском риск-форуме

САМАРА. 23 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 62
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Не отказываться от стратегических проектов, использовать любые события как возможности и базироваться на систему действующих в компании ценностей при принятии решений — такова основа сохранения рентабельности бизнеса, считают участники IV Байкальского риск-форума (БРИФ).

Фото: предоставлено автором

По мнению партнера компании Deloitte Натальи Капризиной, в любой кризис нужно стараться не отказываться от реализации стратегических проектов, а система ценностей — это то, на что следует опираться для обеспечения долгосрочного и эффективного бизнеса в ситуации высокой неопределенности. С ней согласна директор по экономике ИНК победитель конкурса "Лидеры России 2020" Татьяна Молостова. По ее словам, обеспечить слаженность работы в кризис удалось благодаря высокому уровню корпоративной культуры и приверженности командным ценностям Иркутской нефтяной компании.

Главный инженер ИНК Руслан Салихов

В течение двух последних дней работы форума были рассмотрены кейсы по цифровой трансформации бизнес-процессов, ИТ-инструментам обеспечения непрерывности бизнеса, уроков пандемии, новых вызовов и новых возможностей. Своим опытом поделились представители ИНК, Газпром нефть, СИБУР, Уралкалий, КПМГ, Интер РАО, ГК Агат, Abiroy и эксперты отраслевых объединений. Генеральный директор ООО "Газпромнефть Информационно-Технологический оператор" Кирилл Поздняков отметил, что пандемия заставила компании пересмотреть свое отношение к вопросам целостности бизнес-процессов, а его коллега Андрей Окара подчеркнул, что устойчивыми к труднопрогнозируемым рискам оказались "антихрупкие" компании, в которых было налажено взаимодействие всех подразделений. Генеральный директор ГК Агат Иван Мамочкин и директор по технологиям ГК Агат Игорь Иванов представили практический кейс о том, как своевременное внедрение сервисной модели помогло быстро перестроиться и безболезненно пройти непредвиденные критические ситуации. Доклад директора технических программ Abiroy Николая Алексеева был посвящен актуальному вопросу кибербезопасности, поскольку при удаленном формате работы сотрудников крайне важно усиливать защиту от кибератак.

Директор по экономике ИНК Татьяна Молостова

Говоря о риск-прогнозах генеральный директор "РискТЭКонсалт" Владимир Орлов и руководитель направления PwC Юрий Веселов особо выделили риски, связанные с природными катаклизмами.

Один из выводов, который сделали участники БРИФ-2020, — возвращения к жизни "до ковид" не будет. Запущенный процесс перемен не остановить, и уже сейчас следует готовиться к новым вызовам, рассматривая их с точки зрения новых возможностей. Такой подход к оценке рисков позволит обеспечить не только непрерывность и долгосрочную устойчивость, но и развитие бизнеса.

Директор департамента внутреннего аудита ИНК Анастасия Тябутова

Напомним, IV Международный Байкальский риск-форум прошел в формате онлайн с 16 по 20 ноября. В форуме приняло участие более 1000 человек, 80 спикеров представили 53 практических кейса по реализации антикризисных программ. В течение 24 часов прямого эфира форум набрал 6 тыс. просмотров. Всего за 4 года работы форума было рассмотрено более 200 практических кейсов.

Онлайн-трансляция всех событий форума доступна на официальном YouTube-канале.

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №19

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:06 "Прибывалка.63" вышла в финал престижного всероссийского конкурса "ПРОФ-IT.2018"

Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:02 Для стадиона "Самара Арена" разработано приложение с 3D-картой и аудиогидом

Всё написали, кроме того как называется приложение

Владимир Герасимов 27 августа 2018 13:01 Ростех модернизирует самарский двигатель НК-12 для нового поколения Ту-95МС

Пора от соосных винтов переходить к соосному винтовентилятору, который делает "Аэросила". Вот тогда нас никто не догонит. Никогда.

Sergey Gurichev 15 августа 2018 14:18 Сбербанк первым в России запустил сервис видеосурдоперевода в своих офисах

Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру

Владимир Герасимов 13 августа 2018 15:44 РКЦ "Прогресс" возобновит работы над созданием самолета "Рысачок"

Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.

Фото на сайте

На конференции НСКВ - Самара обсудили тренды корпоративной социальной ответственности в условиях пандемии

На конференции НСКВ - Самара обсудили тренды корпоративной социальной ответственности в условиях пандемии

Самарский завод "Нефтефлот" спустил на воду новую сухогрузную баржу

Самарский завод "Нефтефлот" спустил на воду новую сухогрузную баржу

В Самаре стартовал международный экономический форум "Всемирный день халяль" (World Halal Day)

В Самаре стартовал международный экономический форум "Всемирный день халяль" (World Halal Day)

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6