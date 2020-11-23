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Губернатор Власть и политика

Администрация губернатора получила гран-при форума профессионалов протокола "Первые лица"

САМАРА. 23 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Администрация губернатора Самарской области получила гран-при в номинации "Online Событие года" международного форума профессионалов протокола "Первые лица".

Престижная награда была вручена руководителю департамента внешних связей Вере Щербачевой за организацию первого межрегионального форума по международному сотрудничеству "ИнтерВолга" в гибридном формате.

Напомним, межрегиональный форум "ИнтерВолга" прошел в Самаре 8–9 октября и собрал на своей площадке представителей более 10 регионов ПФО и других субъектов России.

В течение двух дней профессионалы в сфере дипломатии, международных отношений и внешнеэкономической деятельности обсуждали перспективы международного сотрудничества и делились региональным опытом.

В панельных дискуссиях, в том числе в формате видеоконференции, приняли участие представители комитета по международным делам Совета Федерации, МИД России, Министерства экономического развития Российской Федерации и Агентства стратегических инициатив.

Совместная работа сотрудников департамента, специалистов "Eventicious", звукооператоров и видеографов задала высокий стандарт проведения мероприятия в подобном формате. Для достижения эффекта "вовлеченного присутствия" были использованы следующие решения:

  • организация онлайн-трансляции и ведение съемки с нескольких ракурсов для обеспечения динамики картинки;
  • разработка мобильного приложения с информацией о спикерах и их докладах, а также необходимых контактах для установления делового партнерства;
  • создание внутри приложения раздела с гидом по городу для иногородних участников, фотогалерия и др.

Как отметила руководитель департамента Вера Щербачева, это первый подобный опыт в ПФО: "Для нас очень важно получать информацию о современных тенденциях развития международных отношений из первых рук, чувствовать поддержку и заинтересованность тех, кто, без преувеличения, находится на передовой линии внешнеполитической жизни. Мы признательны за столь высокую оценку нашей работы международными экспертами".

Примечательно, что в рамках форума "Первые лица" Самарская область стала единственным регионом России, презентовавшим свой успешный опыт проведения мероприятий в период пандемии.

Подробнее о мероприятии можно узнать в официальных аккаунтах департамента внешних связей в социальных сетях и на сайте interdep.samregion.ru
 

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