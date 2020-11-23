16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Областная детская библиотека устраивает онлайн-встречи с Наталией Волковой и Антоном Нелиховым СОУНБ устраивает творческую встречу с Галиной Юзефович В СОУНБ прошла встреча с писателем Даниэлем Орловым СОУНБ организует встречи с Галиной Юзефович и Андреем Геласимовым СОУНБ устраивает творческую встречу с Александром Архангельским

Литература Культура

Областная детская библиотека устраивает онлайн-встречи с Наталией Волковой и Антоном Нелиховым

САМАРА. 23 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 30
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

С 25 ноября в Самарской областной детской библиотеке (ул. Невская, 8) пройдут онлайн-встречи с писательницей Наталией Волковой и Антоном Нелиховым в рамках фестиваля "Страна читающего детства-2020" "Детский научпоп".

Всего во время фестиваля шесть авторов научно-популярных книг для детей и подростков проведут 27 онлайн-встреч.

25 ноября пройдут две онлайн-встречи:

В 12:00 — творческая встреча (на вебинарной платформе) с Наталией Волковой — детской писательницей, поэтом, педагогом, переводчиком, членом Союза писателей Москвы. В соавторстве с мужем Василием Волковым создала серию книг об истории Москвы. Писательница расскажет об истории возникновения высоток, исторических зданий Москвы и создании метро.

В 14:00 начнется творческая встреча (на платформе Zoom) с Антоном Нелиховым — научным журналистом, коллекционером и любителем окаменелостей. Автор принимал участие в раскопках ископаемых остатков животных каменноугольного, пермского, триасового и юрского периодов. Антон Нелихов считает, что палеонтология — это возможность путешествовать во времени, в этом ее очарование. Автор расскажет участникам встречи, какие удивительные древние животные населяли просторы России, о бронированных водорослях из Мурманска, якутских червях с хоботом, ядовитых звероящерах Владимирской области, петербургских трилобитах с горящими глазами и многом другом.

Зрители смогут задать вопросы писателям.

Гид потребителя

Фото на сайте

Вышел альманах "Самара издалека и вблизи", посвященный 100-летию со дня рождения Льва Финка

Вышел альманах "Самара издалека и вблизи", посвященный 100-летию со дня рождения Льва Финка

В Самаре стартовал фестиваль "Французская осень"

В Самаре стартовал фестиваль "Французская осень"

Ник Перумов презентовал в Самаре первый роман из своего нового цикла “Приключения Молли Блэкуотер”

Ник Перумов презентовал в Самаре первый роман из своего нового цикла “Приключения Молли Блэкуотер”

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6