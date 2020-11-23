Областная детская библиотека устраивает онлайн-встречи с Наталией Волковой и Антоном Нелиховым

С 25 ноября в Самарской областной детской библиотеке (ул. Невская, 8) пройдут онлайн-встречи с писательницей Наталией Волковой и Антоном Нелиховым в рамках фестиваля "Страна читающего детства-2020" "Детский научпоп".

Всего во время фестиваля шесть авторов научно-популярных книг для детей и подростков проведут 27 онлайн-встреч.

25 ноября пройдут две онлайн-встречи:

В 12:00 — творческая встреча (на вебинарной платформе) с Наталией Волковой — детской писательницей, поэтом, педагогом, переводчиком, членом Союза писателей Москвы. В соавторстве с мужем Василием Волковым создала серию книг об истории Москвы. Писательница расскажет об истории возникновения высоток, исторических зданий Москвы и создании метро.

В 14:00 начнется творческая встреча (на платформе Zoom) с Антоном Нелиховым — научным журналистом, коллекционером и любителем окаменелостей. Автор принимал участие в раскопках ископаемых остатков животных каменноугольного, пермского, триасового и юрского периодов. Антон Нелихов считает, что палеонтология — это возможность путешествовать во времени, в этом ее очарование. Автор расскажет участникам встречи, какие удивительные древние животные населяли просторы России, о бронированных водорослях из Мурманска, якутских червях с хоботом, ядовитых звероящерах Владимирской области, петербургских трилобитах с горящими глазами и многом другом.

Зрители смогут задать вопросы писателям.