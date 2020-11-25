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Транспорт и связь Экономика и бизнес

В салонах Tele2 стартовала "Черная пятница"

САМАРА. 25 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Tele2 объявляет старт распродажи "Черная пятница" в розничной сети. До 4 декабря клиенты смогут приобрести со скидками смартфоны, оборудование "Ростелекома", а также получить бесплатно подписку на "Яндекс.Плюс".

Фото: предоставлено Tele2

В салонах Tele2 стартовала традиционная распродажа "Черная пятница". В этом году скидки для клиентов будут действовать в розничной сети оператора до 4 декабря. Абоненты могут приобрести видеокамеры, ТВ-приставки и роутеры "Ростелекома" со скидкой 1000 рублей. Чтобы воспользоваться акцией, клиенту необходимо активировать предложение в программе лояльности "Больше", получить промокод и предъявить его продавцу при покупке оборудования.

Кроме того, в период "Черной пятницы" клиенты смогут купить смартфоны Xiaomi со скидкой 30% и получить подарок - месяц бесплатной подписки на "Яндекс.Плюс". Подробности акции и модели, участвующие в распродаже, необходимо уточнять в салонах оператора.

Помимо этого, при покупке смартфонов Xiaomi Redmi 9, Xiaomi Redmi Note 9, Xiaomi Redmi Note 8 Pro, Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Xiaomi Redmi Note 9S клиент может получить кешбэк до 2000 рублей в зависимости от его тарифа. Сумма кешбэка будет начисляться на счет абонента Tele2 в течение семи месяцев после приобретения смартфона и предназначена для оплаты услуг Tele2. Подробности - на сайте оператора.

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