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Власть и политика

Самарский ЦУР возглавил Сергей Рыжиков

САМАРА. 27 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский Центр управления регионом (ЦУР) возглавил Сергей Рыжиков, ранее занимавший должность заместителя генерального директора по связям с общественностью АО "СамРЭК". До "СамРЭКа" Сергей Рыжиков работал генеральным директором телеканала "Самара-ГИС".

Его замом в новой организации стала Венера Рамазанова, пришедшая с должности заместителя руководителя информационной службы ГТРК "Самара".

Напомним, ЦУР Самарской области был запущен в работу в тестовом режиме в октябре.

Центры управления регионом создаются во всех субъектах страны с целью координации работы по мониторингу и обработке всех видов обращений, жалоб и предложений граждан в Интернете. Главная задача — ускорить и упростить процесс взаимодействия населения с органами власти, минуя бюрократические препоны. ЦУР не работает в формате офлайн-офисов, куда нужно приходить и оставлять обращение в письменном виде. Системы мониторинга ЦУР фиксируют обращения гражданина на любой площадке — будь то пост на личной странице в соцсети или комментарий в городских сообществах.

"До конца года начнет работу новый цифровой сервис "ПОС. Госуслуги". Благодаря Платформе обратной связи (ПОС) каждый человек, имеющий регистрацию на портале Государственных услуг, сможет в несколько кликов направить свое сообщение напрямую в выбранное ведомство и получить оперативный ответ", — делится планами Сергей Рыжиков.

"С помощью внедрения цифровых платформ ЦУР позволяет систематизировать информацию о проблемах региона, оптимизировать процессы их решения, а также информировать граждан по тематикам обращений и механизмам обратной связи. Единая тепловая карта, которая создается на основе обращений жителей из всех доступных источников, позволяет более полно и наглядно видеть картину проблем территорий. А значит эффективно анализировать и предлагать комплексные решения. Что, в свою очередь, поможет предотвратить появление прогнозируемых проблемных ситуаций в будущем", — добавил он.

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