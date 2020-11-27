Сергей Голубков: "Поволжье - это книга"

Поволжье славится богатой литературной традицией: отсюда вышли такие талантливые писатели и поэты, как Сергей Аксаков, Алексей Толстой, Александр Ширяевец. Их имена стали достоянием русской классики. Немаловажное место занимает в литературном процессе Поволжья и Самара как город, в котором вершилась история региона. О прошлом и настоящем региональной литературы мы поговорили с литературоведом, доктором филологических наук, профессором Сергеем Алексеевичем Голубковым.

- Сергей Алексеевич, как вы считаете, можно ли говорить сегодня о таком явлении, как самарская литература?

- Я думаю, что самарской литературы как автономного явления не существует. Она - естественная часть общероссийской культуры. Самара всегда отличалась своей мозаичностью: множество переплетений народов, людских судеб, культур… Уникально и географическое положение: с одной стороны, середина волжского речного пути, с другой - одна из серединных точек на Транссибирской магистрали; с одной стороны степи, с другой - леса. Исторически Самара вписывалась в пространство Евразии, в это уникальное сплетение разных цивилизаций. Самарское Поволжье исконно служило зоной контактов кочевого скотоводческого населения, обитавшего в степи, и оседлого населения лесостепи, находилось на пересечении разных социально-экономических укладов. И эти исторические и социокультурные обстоятельства, безусловно, влияли на культурное своеобразие региона.

- Насколько, по вашему мнению, важна сегодня региональная литература? И можно ли к ней применить слово "провинциальная"?

- Все зависит от того, какой смысл вкладывать в эти понятия. Когда человек слышит, что он "провинциал", он обижается. Ведь на ум сразу приходит нечто косное, отсталое. Но провинция - это не только консерватизм, это еще и бережное отношение к истории, тесная связь поколений. Вспоминаются строчки поэта Александра Городницкого: "Родство по слову порождает слово, / Родство по крови порождает кровь". Мы все обретаем некое родство, создавая на протяжении жизни связи, которые сплачивают нас с теми, кто учил нас, с кем мы росли. Это рождает семейные микроистории, в которых, как в зеркале, можно увидеть историю целого поколения. И литература, объединяющая такой совокупный духовный опыт, становится уникальной, ведь она несет в себе особую атмосферу малой родины, становится важной не только для конкретных носителей этого наследия, но обладает и общезначимым капиталом.

- В чем уникальность, самобытность поволжских писателей?

- Поволжье, как и любой другой регион, - это книга. Мы идем по улицам поволжского города и перелистываем их, как страницы. Это книга памяти, поколений, истории. И эта книга отражает особый дух региона. Мы живем на границе лесостепи, в уникальных условиях, в регионе с богатой историей. Это место, где формировалась русская вольница. Не случайно Поволжье всегда было пристанищем мятежников: здесь в свое время останавливались Степан Разин, Емельян Пугачев, промышляли Волжские казаки: все они чувствовали себя здесь привольно, свободно. А потом этот край вступил в эпоху грандиозного промышленного преображения. И это тоже поражало размахом. В истории нашего региона писатели находят кладезь тем.

- А если писатель долгое время жил в Поволжье, а потом уехал в другой регион, остается ли он все равно поволжским писателем?

- В отдельных чертах, в языке, стиле, жаргоне литератор так или иначе идентифицирует себя как носитель особого опыта, который он приобретает, участвуя в жизни региона. Если литератор долго жил в Самаре, то, даже переехав в другой город, он не может полностью "выбросить" из себя этот опыт. В каждом регионе есть свои специфические слова и выражения. Так, в разгар сезона продажи хлеба в старой, еще дореволюционной, Самаре появлялись "мартышки". Так называли перекупщиков, которые обманным путем сбивали цены на крестьянское зерно и наживались на этом. Методов было множество: могли, например, заставлять мужика продать им зерно по копеечной цене, а когда он отказывался, пригрозить, что испортят ему всю торговлю. И действительно портили: распускали слухи, демпинговали. И конечно же, литератор, хотя бы раз став свидетелем такой картины, запомнит ее на всю жизнь. Наблюдения, опыт, чувства никуда не денешь.

- Какими именами стоит гордиться самарцам?

- Множеством имен! Писатели С.Т.Аксаков, Л.Н.Толстой, Г.И.Успенский, Н.Г.Гарин-Михайловский, С.Г.Петров (Скиталец), А.С.Неверов, А.Н.Толстой, А.Веселый (Н.И.Кочкуров). В конце ХХ века плодотворно работали поэты А.Г.Ардатов, В.А.Евсеичев, Н.Ф.Жоголев, Б.С.Соколов, О.Н.Маслов, Б.З.Сиротин, В.А.Столяров, прозаики И.Г.Горюнов, Е.Е.Астахов, И.Е.Никульшин, критики И.М.Машбиц-Веров, Л.А.Финк, В.П.Скобелев. Ближе к рубежу ХХ-XXI вв. получили известность имена поэтов Д.Е.Кан, Е.П.Чепурных, Е.Н.Семичева, прозаиков А.В.Громова, А.А.Солоницына, Н.В.Агафонова.

- А какие современные поволжские писатели идут не столько в русле традиции, сколько отличаются ярко выраженным новаторством, формируют новые литературные течения, предлагают новые тематические заявки, новые стилевые решения?

- Да, среди современных местных литераторов немало интересных креативных личностей. Виталий Лехциер, Сергей Лейбград, Ирина Саморукова, Александр Уланов, Леонид Немцев - много имен. Назову и Софью Сыромятникову, которая работает сейчас в Самарской областной библиотеке. Да и юным литераторам из молодежной секции самарской писательской организации (секцию возглавляет Денис Домарев) тоже есть что сказать своим читателям. Все эти авторы делают самарское поле российской литературы достаточно разнообразным и привлекательным для самых разных категорий читателей.

- Сергей Алексеевич, как сейчас поддерживаются и поощряются занятия литературой в регионе - есть какие-то конкурсы, мероприятия, сообщества начинающих писателей?

- Сегодня регион очень активно ищет талантливых писателей. В областной библиотеке часто проводятся всевозможные мероприятия, создаются литературные объединения. В Самаре существуют организации, которые акцентируют свое внимание на "обучении" молодых поэтов, писателей, литераторов, поэтов. Писательство поддерживается и поощряется в нашем регионе. Стоит обратить внимание на самарскую областную писательскую организацию.

- Касательно опыта - Шолохов написал "Тихий Дон" в 23 года. Максим Горький постоянно повторял, что не "пишет", а только "учится писать". Откуда молодому писателю брать опыт?

- В свое время Маяковский сравнивал творчество с бескрайним морем, а писателя - с маленькой лодочкой, плывущей посреди волн. И куда ее занесет, эту лодочку… Опыт появляется из жизни, из наблюдений, переживаний литератора, из того, как он смотрит на мир… Тяжелое время формирует особый характер, заставляет рано взрослеть. Тут помогает сама историческая эпоха. Если писатель видит своими глазами войну, смерть, кровь, голод, он может воплотить, перенести этот опыт на бумагу уже в молодом возрасте. И конечно же, нельзя забыть о таланте самого писателя.

- И последний вопрос. Сегодня многие молодые талантливые писатели пишут "в стол", просто потому что не знают, где искать читателя. Что делать молодому автору, который хочет опубликовать свою работу или хотя бы представить ее широкой аудитории, к кому ему стоит обратиться?

- У молодых писателей сегодня много возможностей заявить о себе, понять, выбрали ли они верную дорогу или нет. Ведь пока они пишут "в стол", они не могут разобраться в себе, своих литературных способностях. Человек пишет, пишет и даже не знает, графоман он или талантливый автор, поэтому важно искать пути к читателю. Можно испытать себя на конкурсах, мероприятиях, на литературных собраниях. Много возможностей открыл Интернет. Есть творческие группы в социальных сетях, электронная периодика. По-прежнему существуют и бумажные литературные журналы, которые нередко дают дорогу и молодым перспективным авторам. Главное - пробовать себя, ведь, не попробовав, никогда не узнаешь, кем ты на самом деле являешься.