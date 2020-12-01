В Самаре состоялся полуфинал Всероссийского молодежного кубка по менеджменту "Управляй!"

В Самаре прошел полуфинал молодежного Кубка по менеджменту "Управляй!" - одного из проектов президентской платформы "Россия - страна возможностей".

Соревнования прошли в очно-заочном формате с участием студентов, показавших наилучшие результаты в отборочном этапе. Всего в полуфинале участвовало 150 студентов.

В рамках кубка участники с помощью специального бизнес-симулятора пробуют себя в роли руководителей виртуальной компании и в условиях, максимально приближенных к реальным, принимают стратегические решения для ее развития. Цель соревнований - выявить обладающих управленческим потенциалом студентов и выпускников российских вузов и колледжей, создать условия для развития их компетенций и адаптации на рынке труда.

В этом году впервые использован новый формат соревнований: команды формируются из участников сразу с нескольких оффлайн- и онлайн-точек из различных городов, тем самым обеспечивая безопасность проведения мероприятия. Это добавляет сложности при реализации задач, но в то же время ставит участников в текущие управленческие реалии.

Студенты, принимавшие участие в кубке очно, были приглашены "Точку кипения" на площадку Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П.Королева. Для студентов, которые соревновались в заочном формате, была организована онлайн-трансляция проведения полуфинала.

В процессе соревнований студенты проверили свою способность управлять виртуальной компанией в команде от трех до пяти человек. В каждом игровом периоде участники принимали по 75 управленческих решений и занимались планированием пяти ключевых бизнес-показателей компании.

В процессе принятия решений студентов оценивали приглашенные эксперты из крупнейших компаний-работодателей страны по трем основным критериям: лидерство, коммуникация и командообразование. Также полуфиналисты для получения индивидуальной оценки уже прошли тест на управленческий потенциал (включает в себя два задания) и тест на эмоциональный интеллект и когнитивные способности. По итогам всех испытаний будут определены конкурсанты, прошедшие в финал Кубка.

В процедуре оценки лидерских компетенций студентов приняли участие представители ведущих компаний-работодателей федерального уровня, а также представители крупных региональных работодателей и региональных органов власти.