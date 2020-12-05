Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем добровольца

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил жителей губернии с Днем добровольца. Праздник был учрежден в 2017 г. указом президента РФ Владимира Путина. Он объединяет миллионы людей, оказывающих бескорыстную помощь ближним.

"В нашем регионе добровольческое движение, насчитывающее более 150 тыс. участников, — одно из самых масштабных в стране. Волонтеры — бесценное достояние Самарской области. Независимо от возраста и рода занятий — это люди большого сердца и широкой души, настоящие граждане нашей великой страны, — заявил глава региона. — Благодаря активности добровольцев Самарская область третий год подряд побеждает на Всероссийском конкурсе "Регион добрых дел", активно участвует в акции #МыВместе, является одним из признанных лидеров в сфере инклюзивного волонтерства. А наш проект по восстановлению старинных зданий "Том Сойер фест" обрел необычайную популярность и вышел на федеральный уровень".

Особо Дмитрий Азаров отметил вклад волонтеров в противостояние пандемии. По его словам, все это время добровольцы вместе с медицинскими и социальными работниками находятся на переднем крае борьбы с коронавирусом. Помогают людям преодолевать возникшие сложности, оказывают поддержку тем, кто не может самостоятельно о себе позаботиться.

"Поэтому сегодня ваша деятельность особенно необходима и ценна. Все вы заслуживаете самой искренней благодарности. Мы гордимся каждым из вас! Уверен, ваш пример вдохновит на добрые дела многих наших земляков, и наш многотысячный добровольческий отряд пополнится новыми активными, неравнодушными людьми", — заключил губернатор.