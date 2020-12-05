16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем добровольца Дмитрий Азаров: Практический опыт регионов для молодых управленцев — лучшая школа жизни Глава региона призвал отметить Новый год в кругу семьи Дмитрий Азаров: "К концу 2020 года треть всех отходов будет попадать на сортировку и переработку" Дмитрий Азаров: "Аграрии региона собрали рекордный за последние 30 лет урожай зерна"

Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем добровольца

САМАРА. 5 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 24
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил жителей губернии с Днем добровольца. Праздник был учрежден в 2017 г. указом президента РФ Владимира Путина. Он объединяет миллионы людей, оказывающих бескорыстную помощь ближним.

"В нашем регионе добровольческое движение, насчитывающее более 150 тыс. участников, — одно из самых масштабных в стране. Волонтеры  — бесценное достояние Самарской области. Независимо от возраста и рода занятий — это люди большого сердца и широкой души, настоящие граждане нашей великой страны, — заявил глава региона. — Благодаря активности добровольцев Самарская область третий год подряд побеждает на Всероссийском конкурсе "Регион добрых дел", активно участвует в акции #МыВместе, является одним из признанных лидеров в сфере инклюзивного волонтерства. А наш проект по восстановлению старинных зданий "Том Сойер фест" обрел необычайную популярность и вышел на федеральный уровень".

Особо Дмитрий Азаров отметил вклад волонтеров в противостояние пандемии. По его словам, все это время добровольцы вместе с медицинскими и социальными работниками находятся на переднем крае борьбы с коронавирусом. Помогают людям преодолевать возникшие сложности, оказывают поддержку тем, кто не может самостоятельно о себе позаботиться.

"Поэтому сегодня ваша деятельность особенно необходима и ценна. Все вы заслуживаете самой искренней благодарности. Мы гордимся каждым из вас! Уверен, ваш пример вдохновит на добрые дела многих наших земляков, и наш многотысячный добровольческий отряд пополнится новыми активными, неравнодушными людьми", — заключил губернатор.

Гид потребителя

Фото на сайте

Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства Фрунзенского моста

Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства Фрунзенского моста

Губернатор посетил с рабочим визитом Красноармейский район

Губернатор посетил с рабочим визитом Красноармейский район

Дмитрий Азаров поздравил самарских спасателей с профессиональным праздником

Дмитрий Азаров поздравил самарских спасателей с профессиональным праздником

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3