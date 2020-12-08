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"Умные каски" от "Ростелекома" будут следить за безопасностью работников Новокуйбышевского НПЗ

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 8 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Ростелеком" предоставил десять программно-аппаратных комплексов "Умная каска" предприятию НК "Роснефть" — АО "Новокуйбышевский НПЗ". Устройства позволяют удаленно контролировать соблюдение правил техники безопасности, наблюдать за передвижением сотрудников и следить за состоянием их здоровья во время работы.

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

В каску встроены GPS-модуль и восемь датчиков, которые определяют местоположение работника и отправляют данные по заданным параметрам диспетчеру для оперативного реагирования. Передающая станция при минимальном энергопотреблении обеспечивает связь на расстоянии до 10 км.

Система сообщит, что сотрудник ходит без каски, и отправит на пульт информацию о несчастном случае на производстве. В нештатной ситуации датчики среагируют на падение работника с высоты более полутора метров или сильный удар. Пострадавший сможет самостоятельно подать сигнал о помощи, трижды постучав по каске.

Вячеслав Добрынин, директор Самарского филиала ПАО "Ростелеком":

"Умные каски" легко модифицировать под потребности заказчика. Строителям важен комплекс данных для защиты от травм, энергетикам — контроль состояния электромагнитного поля, промышленникам — мониторинг химических веществ и загрязнения воздуха. Мы можем увеличивать количество датчиков для сбора сведений о самочувствии сотрудников и состоянии окружающей среды по индивидуальному заказу".

Даниил Костин, заместитель генерального директора АО "Новокуйбышевский НПЗ" по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды:

"Жизнь и здоровье работников завода — самая большая забота НК "Роснефть". Цифровые технологии обеспечат качественно новый уровень охраны труда на предприятии. Испытания прошли успешно. После получения необходимых сертификатов оборудование можно будет применять на всех производственных объектах, в том числе и в зонах повышенного риска".

"Ростелеком" предлагает клиентам комплексное решение под ключ и техническое сопровождение проекта, а для ознакомления с услугой — бесплатный тестовый период. Получить подробную информацию о предложениях компании можно на сайте и по телефону горячей линии 8 800 200 30 00.

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