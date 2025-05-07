В Самарской области выросла популярность мобильных киносеансов

Жители области провели первые майские выходные за просмотром фильмов и сериалов. С начала месяца трафик на сайты онлайн-кинотеатров увеличился на 97% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом свидетельствует исследование МегаФона на основе анализа обезличенных данных абонентов.

Максимальный всплеск просмотров пришелся на третье мая. Погодные изменения побудили многих остаться дома, что привело к значительному росту посещаемости стриминговых сервисов. Пик активности зрителей пришелся на вечернее время: с 18:00 до 21:00.

Лидерами по объемам загруженного трафика на киноплатформах стали жители Промышленного района Самары, особенно вблизи ипподрома, а также зрители из 17 квартала Тольятти. Именно здесь с начала мая было зафиксировано наибольшее количество просмотров видеоконтента.

"Наши абоненты генерируют 84% цифровых данных онлайн-кинотеатров с помощью смартфонов. Такой результат достигнут благодаря высоким скоростям мобильного интернета, которые делают просмотр видео максимально комфортным. Мы внимательно следим за растущим спросом на мультимедийный контент и в соответствии с этим совершенствуем инфраструктуру в городах региона", — рассказал Никита Пикульников, директор МегаФона в Самарской области.

С начала года оператор развернул новые базовые станции в Промышленном районе Самары возле жилого комплекса "Радужный Элит", где наблюдалась высокая активность абонентов. Дополнительное оборудование также запустили в Новокуйбышевске и Чапаевске.

Кроме того, специалисты модернизировали существующие объекты связи в Тольятти, Самаре, Отрадном, Жигулевске, Новокуйбышевске и Чапаевске. Изменения позволили увеличить пропускную способность сети и повысить скорость мобильной передачи данных на самых загруженных территориях.