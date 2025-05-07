В Самарской области выросла популярность мобильных киносеансов

Жители области провели первые майские выходные за просмотром фильмов и сериалов. С начала месяца трафик на сайты онлайн-кинотеатров увеличился на 97% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом свидетельствует исследование МегаФона на основе анализа обезличенных данных абонентов.
Максимальный всплеск просмотров пришелся на третье мая. Погодные изменения побудили многих остаться дома, что привело к значительному росту посещаемости стриминговых сервисов. Пик активности зрителей пришелся на вечернее время: с 18:00 до 21:00.
Лидерами по объемам загруженного трафика на киноплатформах стали жители Промышленного района Самары, особенно вблизи ипподрома, а также зрители из 17 квартала Тольятти. Именно здесь с начала мая было зафиксировано наибольшее количество просмотров видеоконтента.
"Наши абоненты генерируют 84% цифровых данных онлайн-кинотеатров с помощью смартфонов. Такой результат достигнут благодаря высоким скоростям мобильного интернета, которые делают просмотр видео максимально комфортным. Мы внимательно следим за растущим спросом на мультимедийный контент и в соответствии с этим совершенствуем инфраструктуру в городах региона", — рассказал Никита Пикульников, директор МегаФона в Самарской области.
С начала года оператор развернул новые базовые станции в Промышленном районе Самары возле жилого комплекса "Радужный Элит", где наблюдалась высокая активность абонентов. Дополнительное оборудование также запустили в Новокуйбышевске и Чапаевске.
Кроме того, специалисты модернизировали существующие объекты связи в Тольятти, Самаре, Отрадном, Жигулевске, Новокуйбышевске и Чапаевске. Изменения позволили увеличить пропускную способность сети и повысить скорость мобильной передачи данных на самых загруженных территориях.
Последние комментарии
Какого года?
Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.
Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!
Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.
Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..