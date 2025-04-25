"Ростелеком" пригласил самарцев стать соавторами нового городского проекта

Самара — город ярких людей. У него богатейшая история. "Ростелеком" в партнерстве с администрацией городского округа запускает проект по росписи распределительных шкафов, размещенных на фасадах зданий в исторический части города. Технические объекты станут полотнами для молодых и креативных художников.
Начать решили с пешеходной улицы. Чтобы украсить Ленинградскую (Панскую) яркими историями, компания предлагает жителям Самары стать соавторами проекта.
Для этого всего лишь нужно в телеграм-канале главы Самары Ивана Носкова ответить на вопрос: "Что, по вашему мнению, должно быть изображено на технических шкафах с оборудованием?".
Последние комментарии
Какого года?
Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.
Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!
Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.
Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..