"Ростелеком" пригласил самарцев стать соавторами нового городского проекта

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Самара — город ярких людей. У него богатейшая история. "Ростелеком" в партнерстве с администрацией городского округа запускает проект по росписи распределительных шкафов, размещенных на фасадах зданий в исторический части города. Технические объекты станут полотнами для молодых и креативных художников.

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"