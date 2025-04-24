Т2 запустила премиальную программу лояльности во всех регионах присутствия

T2, российский оператор мобильной связи, расширил программу привилегий Selection. Ее преимущества стали доступны абонентам во всех 70 регионах присутствия компании. Абоненты, получившие статус Selection, смогут воспользоваться эксклюзивными привилегиями и приоритетным сервисом.
Участники программы лояльности Selection получают персональные скидки в ресторанах, кинотеатрах и службах такси. Т2 предоставляет им приоритетное обслуживание по выделенной линии, в онлайн-чате и в салонах связи без очереди. Программа также включает бесплатные сервисные операции и доставку SIM-карт.
Как стать участником Selection: программа доступна абонентам тарифа Premium и клиентам других тарифных планов, которые тратят на связь от 1500 рублей ежемесячно в течение трех месяцев. Проверить участие в программе можно в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении Т2.
Последние комментарии
здравствуйте,я уроженка города Балаково.У нас постоянно с мая месяца пропадает по месяцам связь и интернет Мегафон.Звоним к операторам и нам предлагают купить усилитель сигнала.У нас даже во дворе нет связи,а чтобы позвонить из дома приходится подходить к окну чтобы поймать антенну.Дозваниваются тоже до нас только с третьего раза.Как нам быть???
Наши суды никогда наверное не перестанут удивлять! У нас в государстве что, других источников оценки финансового положения компании кроме интернет – энциклопедии уже не осталось???
ну вот и развалили одного из крупнейших региональных операторов...
Какое качество футбола, такие и расценки по рекламе.
Какое качество связи, такие и услуги по её рекламе.