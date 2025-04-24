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Сотовая связь Транспорт и связь

Т2 запустила премиальную программу лояльности во всех регионах присутствия

САМАРА. 24 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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T2, российский оператор мобильной связи, расширил программу привилегий Selection. Ее преимущества стали доступны абонентам во всех 70 регионах присутствия компании. Абоненты, получившие статус Selection, смогут воспользоваться эксклюзивными привилегиями и приоритетным сервисом.

Фото: предоставлено T2

Участники программы лояльности Selection получают персональные скидки в ресторанах, кинотеатрах и службах такси. Т2 предоставляет им приоритетное обслуживание по выделенной линии, в онлайн-чате и в салонах связи без очереди. Программа также включает бесплатные сервисные операции и доставку SIM-карт.

Как стать участником Selection: программа доступна абонентам тарифа Premium и клиентам других тарифных планов, которые тратят на связь от 1500 рублей ежемесячно в течение трех месяцев. Проверить участие в программе можно в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении Т2.

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Последние комментарии

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здравствуйте,я уроженка города Балаково.У нас постоянно с мая месяца пропадает по месяцам связь и интернет Мегафон.Звоним к операторам и нам предлагают купить усилитель сигнала.У нас даже во дворе нет связи,а чтобы позвонить из дома приходится подходить к окну чтобы поймать антенну.Дозваниваются тоже до нас только с третьего раза.Как нам быть???

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Какое качество футбола, такие и расценки по рекламе.

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Какое качество связи, такие и услуги по её рекламе.

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