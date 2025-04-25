"Ростелеком" помог самарцам подготовиться к "Диктанту Победы" онлайн

Сегодня вся страна писала Диктант Победы. Подготовка к нему для самарских школьников началась в марте этого года, когда "Ростелеком" запустил раздел "Диктант Победы" на образовательной онлайн-платформе "Лицей". Информационный материал, подготовленный Российским военно-историческим обществом, включает 14 видеокурсов по ключевым событиям Великой Отечественной войны, тематические конспекты и пять пробных вариантов диктантов прошлых лет. Он доступен бесплатно всем желающим.

В течение апреля пробное тестирование по подготовке к "Диктанту Победы" на образовательной платформе "Ростелеком Лицей" в Самаре прошли в общей сложности около 450 учеников старших классов областной столицы. Накануне исторической акции, приуроченной к 80-летию Великой Победы, проверили свои знания о событиях и датах Второй мировой войны ученики 41-й школы, где "Ростелеком" ежегодно проводит Уроки цифры. Результаты акции будут опубликованы совсем скоро.