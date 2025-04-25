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"Ростелеком" помог самарцам подготовиться к "Диктанту Победы" онлайн

САМАРА. 25 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

Сегодня вся страна писала Диктант Победы. Подготовка к нему для самарских школьников началась в марте этого года, когда "Ростелеком" запустил раздел "Диктант Победы" на образовательной онлайн-платформе "Лицей". Информационный материал, подготовленный Российским военно-историческим обществом, включает 14 видеокурсов по ключевым событиям Великой Отечественной войны, тематические конспекты и пять пробных вариантов диктантов прошлых лет. Он доступен бесплатно всем желающим.

В течение апреля пробное тестирование по подготовке к "Диктанту Победы" на образовательной платформе "Ростелеком Лицей" в Самаре прошли в общей сложности около 450 учеников старших классов областной столицы. Накануне исторической акции, приуроченной к 80-летию Великой Победы, проверили свои знания о событиях и датах Второй мировой войны ученики 41-й школы, где "Ростелеком" ежегодно проводит Уроки цифры. Результаты акции будут опубликованы совсем скоро.

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Светлана Рябова 18 марта 2025 12:24 "Автомобилисты привыкнут": зачем в Самаре вводят платные парковки

Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!

Галина Волга. Васькова 17 марта 2025 20:54 "Автомобилисты привыкнут": зачем в Самаре вводят платные парковки

Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.

Галина Волга. Васькова 17 марта 2025 20:43 В Самаре предложили построить еще один мост

Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..

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