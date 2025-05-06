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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Т2 дарит бесплатную связь ветеранам Великой Отечественной войны

САМАРА. 6 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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T2, российский оператор мобильной связи, возобновляет особые условия пользования связью для ветеранов Великой Отечественной войны. В честь 80-летия Великой Победы компания сделала мобильную связь полностью бесплатной для этой категории абонентов.

Фото: предоставлено T2

Т2 выражает благодарность героям Великой Победы и дает им возможность оставаться на связи с близкими и родными безвозмездно. В преддверии 80-летней годовщины Т2 возобновляет бессрочную скидку 100% на мобильную связь ветеранам Великой Отечественной войны.

Для получения льготы по своему номеру ветеран или его официальный представитель может обратиться в любой салон связи Т2. Скидка 100% доступна как действующим, так и новым абонентам при подключении к Т2.

При личном обращении для получения льготы достаточно паспорта и удостоверения ветерана Великой Отечественной войны. Представителю или опекуну необходимо предъявить свой паспорт, удостоверение ветерана ВОВ, нотариально заверенную доверенность от лица ветерана либо документы, подтверждающие статус опекуна.

Скидка 100% доступна на открытой или любой архивной версии тарифа "Мой онлайн+". Льгота бессрочная и действует при смене номера, замене или блокировке SIM-карты. Адреса ближайших салонов Т2 можно узнать на сайте Т2 в разделе "Офисы продаж".

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Светлана Рябова 18 марта 2025 12:24 "Автомобилисты привыкнут": зачем в Самаре вводят платные парковки

Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!

Галина Волга. Васькова 17 марта 2025 20:54 "Автомобилисты привыкнут": зачем в Самаре вводят платные парковки

Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.

Галина Волга. Васькова 17 марта 2025 20:43 В Самаре предложили построить еще один мост

Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..

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