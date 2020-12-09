В Самаре стартовал межрегиональный хакатон по технологиям виртуальной и дополненной реальности

В понедельник, 7 декабря, в самарском центре цифрового образования детей "IT-Куб" — подразделении Самарского областного центра детско-юношеского технического творчества — стартовал межрегиональный хакатон по технологиям виртуальной и дополненной реальности.

C IT-языка хакатон — форум для разработчиков, во время которого они устраивают мозговой штурм и за ограниченное время разрабатывают определенный "кейс", решают непростую задачу. Нынешний хакатон собрал ребят от 14 до 18 лет со всей страны, сделав Самарскую область лидером направления. Для проведения подобных состязаний требуются определенные мощности и техническое оснащение. Все необходимое есть на базе "IT-Куба", открытого в этом году благодаря национальному проекту "Образование" и реализации стратегии лидерства, предложенной губернатором Дмитрием Азаровым.

"В 2020 году мы запустили первый в регионе и один из лучших по оснащению "IT-Куб" в России, благодаря чему смогли принять нынешний масштабный хакатон. В нем участвуют 30 команд, более 120 человек, в том числе ребята из Мурманска, Владивостока, Великого Новгорода, — рассказал директор Самарского областного центра детско-юношеского технического творчества Алексей Богатов. — Все они занимаются в мини-технопарках, "Точках роста", которые созданы в рамках нацпроекта "Образование", инициированного Президентом России Владимиром Путиным".

Хакатон призван не только определить лучших в сфере IT, но и расширить имеющуюся базу знаний, повысить уровень инженерно-технологического образования подростков.

Очно-заочные состязания пройдут в два этапа. На первом юным программистам раздают задания. На втором разработчики лучших решений будут состязаться между собой. Финал завершится награждением победителей в МП "Самарский бизнес-инкубатор". Те, кто прибыл в "IT-Куб" очно, распределены по просторным аудиториям с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Но основная часть подростков участвует в хакатоне удаленно, по видеосвязи.

Кейсы для участников подготовили партнеры хакатона, среди них — ЦМИТ Самарского государственного медицинского университета, Управление Пенсионного Фонда РФ по Кировскому и Промышленному районам Самары, музей "Самара космическая".

Каждая команда вытянула для себя определенную задачу. Например, 15-летний ученик Самарского технического лицея Александр Андреев вытянул кейс с разработкой приложения для обучения сольфеджио. Он признается, что сам не имел дел с музыкальными предметами, однако коллективный мозговой штурм и знание вопроса участниками команды должно помочь победить.

"Ранее я уже участвовал в хакатонах, но в Самаре — впервые. Нравится атмосфера, можно не только поработать над проектом, но и пообщаться с профессионалами. Еще это полезный опыт: за несколько дней реализовать полноценный продукт, — рассказал Александр. — Разработкой виртуальной реальности я начал заниматься три года назад, когда пришел в технопарк "Кванториум-63". В этом году занимаюсь в "IT-Кубе". И там, и здесь много оборудования и возможностей. Прекрасно, что мы сразу же можем протестировать новый продукт благодаря имеющемуся оснащению".

По словам Алексея Богатова, участники хакатона с помощью кейсов учатся внедрять новые технологии в различные сферы жизни. Эти знания пригодятся ребятам в учебе и работе.

Например, наставник команды-участника из Ленинградской области Валерия Акулова рассказала, что дома, вне конкурса, они заняты разработкой геймификации тренажеров по реабилитации:

"С помощью технологий виртуальной реальности надеемся сделать процесс реабилитации для детей нескучным, увлекательным. Мы начали с тренажера, восстанавливающего функции стопы. В него включен шлем виртуальной реальности, с помощью которого ребенок будет "перепрыгивать" препятствия. Это интереснее, чем монотонное восстановление в больничной палате", — пояснила она.

Соревнование продлится до 11 декабря, за это время ребята смогут не только прокачать свои навыки, но и обменяться опытом, новыми контактами, а также попробовать свои силы в создании уникального проекта за сжатый срок.