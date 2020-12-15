Самарцам предложили оригинальный вариант новогоднего подарка: сертификаты на помощь животным

Сертификат на помощь животным может стать необычным подарком к новому году. Приобрести его можно в подарок коллегам и друзьям, которые неравнодушны к бездомным животным, находящимся в самарских приютах, включая "Надежду" и "ФлагманВет".

С идеей оригинального подарка выступил онлайн-сервис помощи кошкам и собакам TEDDY FOOD. По словам создателей идеи, сертификат можно купить, в том числе, удаленно. Он придет на электронную почту. Кроме того, его отправка возможна в любое время, включая отложенные даты.

Обладатель сертификата может выбрать приглянувшееся животное на сайте TEDDY FOOD и оплатить ему питание, медицинскую помощь или услуги по уходу, включая уборку в вольере. За питомцами можно наблюдать с помощью онлайн-трансляции и видеоотчетов, которые предоставляет сервис.