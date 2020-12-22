Дорогу Чубовка - Сырейка - Обводная отремонтирует ООО "Хрипунов и К"

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По результатам электронного аукциона стал известен подрядчик, который отремонтирует автодорогу Чубовка - Сырейка - Обводная г. Самары км 0+000 - км 11+989, расположенную в Кинельском районе. Победитель торгов - ООО "Хрипунов и К".