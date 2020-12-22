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Строительство Строительство и недвижимость

Дорогу Чубовка - Сырейка - Обводная отремонтирует ООО "Хрипунов и К"

КИНЕЛЬСКИЙ РАЙОН. 22 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По результатам электронного аукциона стал известен подрядчик, который отремонтирует автодорогу Чубовка - Сырейка - Обводная г. Самары км 0+000 - км 11+989, расположенную в Кинельском районе. Победитель торгов - ООО "Хрипунов и К".

На участке протяженностью 12 км компания укрепит обочины, создаст искусственные сооружения, тротуары, четыре автобусные остановки, барьерное ограждение, произведет разметку термопластиком.

Минтранс заключит госконтракт на 201,2 млн рублей. На эти цели будут использованы средства регионального бюджета. К ремонту компания приступит 15 апреля 2021 года. Завершить работы нужно не позднее 1 октября будущего года.

 

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