Более 20 тысяч человек приняли участие в мероприятиях Центра опережающей профподготовки в Тольятти

Это люди, оставшиеся без дохода в период пандемии, сотрудники предпенсионного возраста, все пожелавшие приобрести новую специальность, а также школьники, с которыми проводилась профориентационная работа.

Центр опережающей профессиональной подготовки Самарской области открыт в ноябре 2020 года в Тольятти в рамках национального проекта "Образование". 400 жителей региона, потерявших работу, уже закончили программы, которые позволили им освоить новую специальность.

Всего по программам "WorldSkills Express" в Самарской области прошли обучение 2886 граждан. 4115 человек получили консультации от сотрудников ЦОПП по выстраиванию маршрутов их профессиональной подготовки. Почти 15 тысяч школьников приняли участие в профориентационных мероприятиях нового центра. В целом в ЦОПП с момента его открытия обратились более 20 тысяч человек.

По итогам работы сотрудники ЦОПП сформировали "десятку" самых популярных специальностей для переобучения. К ним относятся малярные и декоративные работы, электромонтаж, сварочные технологии, веб-дизайн и разработка, поварское дело, промышленная автоматика. Кроме того, большое количество заявок от жителей региона поступило на такие специальности, как дошкольное воспитание, преподавание в младших классах, физическая культура, спорт и фитнес, социальная работа.

Одна из основных задач ЦОПП — повышение конкурентоспособности профессионального образования. "ЦОПП — это навигатор, оператор и разработчик новых программ подготовки", — отмечает директор центра Дарья Евдокимова. "Мы рассматриваем ЦОПП как хаб ресурсов, куда можем обратиться, чтобы сделать свои образовательные программы более современными, и привлечь в свои организации уникальные кадры", — говорит директор ГАПОУ ТСПК Ирина Мальченкова.

Подготовка ведется на уровне, соответствующем стандартам WorldSkills как онлайн, так и в очном формате. Акцент сделан на экспресс-образование: максимум 3 месяца на получение компетенций, и можно устраиваться на работу по новой специальности. В 2021 году регион готов организовать обучение 15 тысяч человек и занятия по профориентации для 20 тысяч школьников. Студенты и выпускники 2020 года, граждане, потерявшие работу, находящиеся под риском увольнения, получат возможность бесплатно повысить квалификацию или пройти обучение с нуля.