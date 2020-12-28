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Власть и политика

Чиновник из Самары назначен и.о. министра соцзащиты Хабаровского края

ХАБАРОВСК. 28 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Александр Дорофеев назначен и.о. министра социальной защиты населения населения Хабаровского края, сообщил врио губернатора Михаил Дегтярев.

"Его кандидатура согласована с главой министерства труда и соцзащиты РФ Антоном Котяковым", - пишет в своем Telegram Дегтярев.

Александр Дорофеев с 2001 г. трудится на различных должностях муниципальной и государственной службы. До назначения работал заместителем министра социальной защиты населения Хабаровского края - начальником управления по работе с инвалидами, ветеранами и гражданами пожилого возраста.

В Самаре Дорофеев работал в администрации города, а также в региональном министерстве труда. 

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