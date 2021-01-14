"Росгосстрах" запустил полис на случай осложнений при вакцинации от COVID-19

В конце декабря 2020 года, сразу после старта в России масштабной кампании иммунизации, "Росгосстрах" запустил полис страхования от нежелательных последствий вакцинации. Новый страховой продукт уже приобрели несколько тысяч россиян, в основном это жители столичного региона, Иркутской и Саратовской областей, а также республик Башкортостан и Татарстан. Именно в этих регионах в первые недели года чаще покупали полисы у страховых агентов и в офисах "Росгосстраха".

Доступный по цене полис "Иммунитет без риска" предполагает как финансовую выплату застрахованному, так и организацию ему медицинской помощи в случае осложнений после прививок от COVID-19 и других опасных заболеваний.

Новый страховой продукт от "Росгосстраха" призван поддержать государственные программы иммунизации. "И российские, и зарубежные вакцины от COVID-19, по понятным причинам, пока еще не имеют длительной истории использования и огромного массива данных для достоверной статистики. Учитывая существующие сомнения в обществе о последствиях вакцинации для здоровья человека как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективах, опасения россиян по поводу осложнений при вакцинации ослабленных хроническими заболеваниями людей, а также в целях формирования в них уверенности в благоприятном исходе иммунизации и был разработан этот продукт", — говорит член правления ПАО СК "Росгосстрах" Елена Белоусенко.

Полис "Иммунитет без риска" начинает действовать в день его покупки, сразу после оплаты — то есть, приобрести его можно буквально накануне вакцинации. Он покрывает риски возникновения серьезных последствий для здоровья после вакцинации от COVID-19, гриппа, пневмококовой инфекции, дифтерии, столбняка, вирусного гепатита В, кори, краснухи. В покрытие входит единовременная денежная выплата всей страховой суммы (500 тыс. рублей) в случае ухода из жизни застрахованного по причине осложнений после вакцинации, либо выплата в размере 2000 рублей за каждый день пребывания в стационаре, если клиенту потребуется госпитализация.

Программа страхования также предусматривает возможность неограниченного количества обращений застрахованного в медицинский контактный центр "Росгосстраха" — квалифицированные специалисты проконсультируют, как следует подготовиться к той или иной прививке, и расскажут о противопоказаниях, а также дадут рекомендации в случае ухудшения состояния клиента в период действия договора страхования.

Если после лечения от вызванных прививкой осложнений владельцу полиса потребуется реабилитация, она будет организована в специализированных клиниках или санаториях как в регионе его проживания, так и за его пределами. "Росгосстрах" возьмет на себя организацию реабилитационных процедур и в случае, если после вакцинации в период действия договора у клиента будет диагностирован COVID-19.