Жители Приволжья в новогодние каникулы совершили 208 млн звонков продолжительностью 500 млн минут

Tele2 в Приволжье подводит итоги работы сети в новогодние праздники. В каникулы абоненты в Приволжье скачала более 14 Пб данных, это в 1,4 раза больше, чем с 1 по 8 января 2020 года, и совершили более 200 млн звонков. Лидерами по общительности и активности в интернете стали жители Нижегородской области.

В рейтинге по длительности разговоров в начале 2021 года Нижегородская область остается неизменным лидером. Нижегородские клиенты Tele2 общими усилиями говорили по мобильному телефону свыше 200 млн минут, то есть более 380 лет. Это на 9% дольше, чем в период с 1 по 8 января 2020 года. Второе место по длительности разговоров в Приволжье у жителей Удмуртии, они общались более 72 млн минут, абоненты из Ульяновской области разговаривали более 50 млн минут, они на третьем месте. Самые лаконичные — абоненты из Марий Эл, они успели сказать главное за 20 млн минут. Средняя продолжительность одного вызова составила около 2 минут.

Нижегородская область также оказалась самым "качающим" регионом Приволжья. Клиенты Tele2 загрузили более 4 Пб данных, что на 50% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Этот объем трафика равен 25 млн фотографий, просмотренных в социальных сетях. Вторыми оказались татарстанцы, они скачали более 2,1 Пб данных. Жители Удмуртии уступили им всего 400 Тб и заняли третье место.

Клиенты Tele2 в Приволжье отправили 9 млн поздравительных SMS-сообщений. Пик поздравительной активности пришелся на вечер 31 декабря, а не на первые часы нового года, как это было в 2020. Интервал с 18:00 до 20:00 был самым активным временем. Если с 23:00 31 декабря число звонков резко сократилось, то в первый час 2021 года ожидаемо зафиксирован всплеск телефонных разговоров: абоненты Tele2 в России говорили почти 17 млн минут.

В ночь с 31 декабря на 1 января абоненты Tele2 по всей стране использовали на 40% больше дата-трафика, чем годом ранее. В новогоднюю ночь они совершили около 183 млн звонков общей продолжительностью 383 млн минут, что эквивалентно 729 годам. По сравнению с прошлым годом число звонков осталось примерно на том же уровне, а вот их продолжительность выросла на 22 млн минут. Также с 1 по 8 января 2021 абоненты Tele2 совершили свыше 1,8 млрд звонков общей продолжительностью около 4,6 млрд минут, что на 4% больше значений прошлого года, и скачали более 126 Пб интернет-трафика, это на 38% больше год к году.