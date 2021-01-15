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Власть и политика

Самарскую губернию с юбилеем поздравил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев

САМАРА. 15 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравляет со 170-летием Самарской губернии.

"Дорогие соседи, уважаемые жители Самарской области! Искренне и сердечно поздравляю вас с вашей славной юбилейной датой! Трудами ваших предков окраинные пограничные территории были превращены в процветающий заволжский край, стали сердцем России. С вашей областью связаны героические достижения трудового фронта в годы Великой Отечественной войны. Сегодня Самарская область - крупнейший российский центр промышленности, науки, образования, высоких технологий и культуры. Нас объединяют добрососедские отношения и сотрудничество в различных сферах деятельности. Всем жителям Самарской области - крепкого здоровья, благополучия и процветания!" - пожелал Иван Белозерцев.

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