Самарскую губернию с юбилеем поздравил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравляет со 170-летием Самарской губернии.

"Дорогие соседи, уважаемые жители Самарской области! Искренне и сердечно поздравляю вас с вашей славной юбилейной датой! Трудами ваших предков окраинные пограничные территории были превращены в процветающий заволжский край, стали сердцем России. С вашей областью связаны героические достижения трудового фронта в годы Великой Отечественной войны. Сегодня Самарская область - крупнейший российский центр промышленности, науки, образования, высоких технологий и культуры. Нас объединяют добрососедские отношения и сотрудничество в различных сферах деятельности. Всем жителям Самарской области - крепкого здоровья, благополучия и процветания!" - пожелал Иван Белозерцев.