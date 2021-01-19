Губернатор: В 2020 г. из реестра проблемных долевок удалось исключить сразу 16 домов

Во вторник, 19 января, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с пострадавшими участниками долевого строительства, права которых были восстановлены в 2020 году.

Совместно с представителями министерства строительства, контрольно-надзорных органов и инициативных групп дольщиков глава региона обсудил объекты, которые были введены до конца 2020 года, а также волнующие граждан вопросы. Многие экс-дольщики, а теперь собственники жилья выходили на видеосвязь уже из своих квартир и благодарили за решение проблем.

"Рад, что, несмотря на все сложности ушедшего года, нам удалось исключить из реестра проблемных объектов сразу 16 домов. У нас почти 1500 дольщиков решили свои проблемы, - отметил Дмитрий Азаров, открывая встречу. - Мы каждый год увеличивали темпы решения вопросов и сохраним этот темп на 2021 год. Не мы эти проблемы создали, но люди нуждаются в помощи, и мы прилагаем все силы, чтобы эти вопросы были решены".

Чтобы удовлетворить права обманутых дольщиков, региональная команда по поручению Дмитрия Азарова ведет огромную работу по отстаиванию их интересов на федеральном уровне. Приоритетное внимание проблеме уделяет президент РФ Владимир Путин. Серьезных результатов удается достичь благодаря работе Федерального фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства.

Темп решения вопросов обманутых дольщиков в регионе ежегодно растет: если в 2018 году было введено восемь объектов, то в 2019-м - уже 14, а по итогам 2020-го - 16 объектов.

"Без шума, без лишних эмоций, системно управляя этим вопросом, мы добились вот такого результата - лучшего за все годы решения вопроса обманутых дольщиков, - обратил внимание глава региона. - С конца 2017 года решили вопросы около 3800 дольщиков. У нас еще почти столько же дольщиков по тяжелым, финансовоемким объектам пока еще не обрели свои квартиры, не получили удовлетворения своих прав. Предстоит решать. Но за три года мы решили вопросы половины обманутых дольщиков - вопросы, которые копились десятилетиями. Вы знаете, что зачастую даже не 10 лет люди квартиры ждали, а 17, 20 лет. Так вот, за три года мы половину этих вопросов решили и, уверен, добьемся результата по каждому объекту, каким бы сложным он ни был".

Подробнее о том, какие объекты в 2020 году удалось исключить из реестра проблемных, доложил министр строительства Самарской области Евгений Чудаев. Он отметил, что введены в эксплуатацию долевки в Похвистнево, Сызрани, Тольятти и, конечно же, в Самаре.

"Большая часть введенных объектов - это объекты в Самаре. Среди них - объект ООО "СтройТрест" по адресу Байкальский переулок, объект ООО "Юниверс-строй" на пересечении улиц Ставропольской и Запорожской, объект ООО СК "Новый город" на ул. Буянова, 120, объект ООО СК "Град" на проспекте Карла Маркса, дома ООО "Проект Куйбышев" по адресам Демократическая, №№ 7, 10, 11, 12, 13, а также крайне известный проект "Ильинская плаза", "ОрбитСтрой" на улице Солнечной", - рассказал Евгений Чудаев.

По ряду объектов обманутым дольщикам была выплачена денежная компенсация.

Дмитрий Азаров подчеркнул: таких результатов удалось добиться благодаря слаженной работе правительства региона, контрольно-надзорных, правоохранительных органов, застройщиков и инициативных групп дольщиков.

Прокурор Самарской области Сергей Берижицкий также отметил продуктивное взаимодействие по данному вопросу. "Я бы хотел поблагодарить вас, министерство строительства за конструктивное взаимодействие с органами прокуратуры, координацию всех, кто вовлечен в решение этих проблем. В 2020 году, на мой взгляд, действительно был сделан рывок, - сказал прокурор. - Нам необходимо в этом году продолжить работу и получить максимальное федеральное финансирование на строительство проблемных объектов".

Губернатор отметил, что взаимодействие с федеральным Фондом защиты прав граждан-участников долевого строительства, Правительством РФ по данному вопросу будет продолжено. Он рассказал, что существует договоренность о проведении встречи с заместителем председателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным, курирующим строительную отрасль, где будут рассмотрены все проблемные вопросы.

Большую часть совещания заняло общение Дмитрия Азарова с земляками, которые буквально вчера были обманутыми дольщиками, а сегодня являются счастливыми обладателями квартир.

В 2020 году был сдан в эксплуатацию один из самых известных долгостроев - жилой комплекс "Ильинская Плаза" в Ленинском районе Самары, застройщик ООО СК "Новый город". По этому объекту у дольщиков было больше всего опасений. Старт строительства ЖК анонсировали еще в начале 2015 года, а завершить его должны были в 2017 году. Однако стройка остановилась.

При поддержке правительства региона удалось построить высотку в границах улиц Арцыбушевской, Маяковского и Буянова. 18 декабря 2020 года областной минстрой выдал разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

"Сейчас многие дольщики уже начинают делать ремонт в доме, - сообщил житель ЖК "Ильинская Плаза" Алексей Сивков. - Но 3 февраля у застройщика суд по процедуре банкротства, у нас не все дольщики успеют подписать акты приема-передачи квартир и вступить в право собственности. Просим вас помочь как-то ускорить процесс оформления прав собственности на квартиры".

Дмитрий Азаров поручил Евгению Чудаеву принять меры, чтобы ускорить процесс передачи квартир законным владельцам, а также при необходимости проработать вопрос с судом об отсрочке решения по банкротству застройщика.

Подводя итоги встречи, Дмитрий Азаров поздравил жителей региона с тем, что в ушедшем 2020 году они приобрели новый статус - стали обладателями недвижимости. А также извинился перед людьми за тех, по чьей вине дольщики оказались в такой ситуации.

"Я уже приносил извинения за тех людей, которые с умыслом или без него (это установят следователи) создали проблемы вам, вашим родным и близким. За всех, кто это сделал своим действием или бездействием, хочу перед вами извиниться как должностное лицо. Пожелать вам крепкого здоровья, пусть эти квартиры радуют вас, пусть там звучит детский смех, пусть люди старшего поколения чувствуют там себя тепло и уютно. Берегите себя, не болейте!"