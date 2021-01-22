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Власть и политика

Самарская полиция предупредила об ответственности за участие в незаконных акциях 23 января

САМАРА. 22 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ГУ МВД России по Самарской области предупреждает об ответственности за участие в несанкционированных акциях, сообщает пресс-служба управления.

"В связи с распространением в средствах массовой информации, сети Интернет и социальных сетях призывов к участию в несанкционированных акциях 23 января 2021 года официально предупреждаем, что за подобные призывы и участие в таких мероприятиях предусмотрена ответственность в соответствии с законом", — говорится в сообщении.

Попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться.

Правоохранительные органы будут незамедлительно реагировать на правонарушения и предпримут все необходимые меры для обеспечения правопорядка. Правонарушители будут привлекаться к предусмотренной законом ответственности.

Полиция призывает граждан не поддаваться на провокации, не принимать участия в несогласованных публичных мероприятиях, а также соблюдать законные требования сотрудников правоохранительных органов.

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