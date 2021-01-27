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Власть и политика

Мать четверых детей из Самарской области просит оградить подростков от негативного влияния

САМАРА. 27 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Мать четверых детей из Челно-Вершинского района Самарской области Екатерина Жулина обеспокоилась ситуацией с несанкционированными акциями, которые проходили 23 января.

По ее мнению, молодежь не до конца понимает все "политические игры" и легко поддается негативному влиянию. Также она считает, что детьми и подростками легко манипулировать и управлять, а оградить их от этого - самая важная задача родителей.

"У меня четверо детей, старшему сыну 11. Мы обсуждали с ним эту тему. Я объяснила, что детей это не касается, это политика. Рассказала, что за несанкционированные митинги привлекают к административной, а порой даже к уголовной ответственности. Родители должны проводить беседы с детьми. Рассказывать им, что ходить на подобные акции нельзя, что это опасно и что они должны соблюдать закон", - говорит Екатерина.

Кромке того, многодетная мать считает, что собрание большого количества людей в одном месте во время пандемии несет огромный риск, а также что на подобных акциях велик и шанс получить травмы и стать жертвой физического насилия.

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