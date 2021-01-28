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Власть и политика

Педагог из Тольятти считает, что на призывы безответственных людей к митингам откликаются дети

САМАРА. 28 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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23 января прошли несанкционированные акции, которые вызвали осуждение среди педагогов. Учителя беспокоятся за своих учеников, которым политические авантюристы могут испортить жизнь.

Председатель городской общественной организации Тольятти "Ассоциация учащейся молодежи", директор учебного заведения дополнительного образования "Диалог", педагог с многолетнем стажем Людмила Муравьева высказала свое мнение о тех, кто организовал несанкционированные акции в прошлую субботу.

"Манипулируя молодыми людьми и даже школьниками, ничего, кроме вреда, нашему обществу организаторы несанкционированных акций не приносят. Ребята идут под воздействием толпы, откликнувшись на призывы безответственных людей в социальных сетях. Многие из тех, кто пришел, делали это неосознанно, не понимая, зачем явились", - считает учительница.

По мнению Людмилы Муравьевой, сегодня очень много ярких мероприятий и начинаний, в которых ребята могут себя реализовать. Так, Ассоциация учащейся молодежи уже на протяжение многих лет делает социальные проекты, где дети и подростки могут научиться работать в команде и интересно провести время.

"Мы с командой моих единомышленников, среди которых и педагоги, и родительская общественность, помогаем ребятам в становлении. И на мой взгляд, сегодня ребят нужно привлекать осознанно, предложить им интересные мероприятия", - сказала педагог.

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