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Власть и политика

Волонтер Победы: Школьников приглашали на незаконную акцию под видом "прогуляться"

САМАРА. 28 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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23 января политические авантюристы с помощью социальных сетей вовлекали молодежь в противоправные действия, а школьников призывали участвовать в незаконных митингах. Председатель общественного движения "Волонтеры Победы" Сергей Андриянов считает, что недобросовестные люди воспользовались ситуацией.

"Долгое время в связи с пандемией у школьников и студентов было дистанционное обучение. Они оставались одни дома, ведь родители были на работе. И ребята фактически были один на один с Интернетом. Массовых оффлайн-мероприятий тоже не было. А тут тебя приглашают через социальные сети куда-то прийти, да еще мероприятие запрещенное. Тех, кто звал ребят на субботнюю незаконную акцию, считаю провокаторами. Призывать выйти на улицу "прогуляться", как они это называли, - это подло с их стороны. Школьники часто не понимали, куда шли. Некрасиво пользоваться несовершеннолетними ребятами для достижения своих целей", - считает общественник.

Сергей Андриянов пояснил, что родителям нужно больше общаться с детьми: "Взрослые должны разъяснять, что если у тебя проблема, то ее нужно решать мирным путем с помощью дебатов и диалога. Есть, например, молодежный парламент, молодежное правительство. Только мирным путем можно достичь своей цели".

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