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"Вместе в цифровое будущее": в Поволжье — свыше ста работ

САМАРА. 29 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Более ста работ заявили на конкурс "Ростелекома" "Вместе в цифровое будущее" журналисты и блогеры Поволжья. Автором сотой работы стал главный редактор сайта "Голографика" Алексей Лисовицкий из Самары.

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

Журналиста интересует тема дополненной и виртуальной реальности. Накопленными за десятилетие знаниями он делится с читателями. Представленное им на конкурс интервью с сооснователем компании Arcona Ильей Коргузаловым показывает, какие возможности открывает применение оцифрованной географической модели нашей планеты в индустрии развлечений и рекламы.

Например, чтобы развернуть полноценный AR-аттракцион в центре Токио, запустить рекламную кампанию в Нью-Йорке или открыть интернет-бутик в Париже, теперь не обязательно ехать на другой конец света или нанимать команду дорогих программистов.

Алексей Лисовицкий, участник конкурса "Вместе в цифровое будущее":

"Для меня один из главных стимулов участвовать в конкурсе "Ростелекома" — возможность рассказать о вызовах в индустрии технологий, с которыми сталкиваются отечественные разработчики. Arcona — проект, который наращивает потенциал, имея всего нескольких сильных конкурентов в мире, и с которым мне посчастливилось сотрудничать на ранней его стадии".

В конкурсе "Вместе в цифровое будущее Алексей Лисовицкий участвует в пятый раз. Он неоднократно выигрывал региональный этап и дважды становился одним из победителей конкурса на федеральном уровне. В 2018 году в составе команды призеров он посетил штаб-квартиру и производственный комплекс компании Nokia, а в прошлом году выиграл поездку в Японию, в корпорацию NEC.

В этом году стратегическим партнером X юбилейного конкурса "Вместе в цифровое будущее" выступило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, партнером одной из спецноминаций — АО "Шнейдер Электрик" (юридическое лицо компании Schneider Electric в России), а информационным партнером — группа "Интерфакс".

На конкурс поступило более пятисот работ от журналистов из разных регионов страны. Прием материалов завершится 31 марта 2021 года.

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