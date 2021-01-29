В Самаре обсудили проведение форума "iВолга"-2021

В пятницу, 29 января, представители организационного комитета и дирекции молодежного форума Приволжского федерального округа "iВолга" обсудили с представителем Росмолодежи возможные изменения в проведении форума в 2021 году.

Заместитель министра образования и науки Самарской области — руководитель департамента по делам молодежи Сергей Бурцев и директор молодежного форума ПФО "iВолга" Кристина Гнатюк встретились с главным специалистом-экспертом Федерального агентства по делам молодежи Ольгой Богдановой. На встрече обсудили уникальность форума "iВолга" и его значимость в проведении Всероссийской форумной кампании.

В 2021 году планируется создание "Команды форума "iВолга", в которую войдут его активные участники. После окончания форума они станут послами форума в своих регионах и муниципальных образованиях. Послы будут проводить обучение по написанию социальных проектов, рассказывать о форуме и участвовать в ключевых молодежных мероприятиях своего региона.

"Мы планируем, что в этом году форум "iВолга" получит много нововведений, которые мы сейчас прорабатываем совместно с администраций полномочного представителя президента РФ в ПФО и Росмолодежью", — отметил Сергей Бурцев.

В настоящее время проводится ряд встреч с молодыми людьми, на которых обсуждаются предложения по совершенствованию форума в 2021 году.