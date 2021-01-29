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Власть и политика

Председатель ТОС из Самары: Родители должны остановить провокации

САМАРА. 29 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Председатель совета ТОС "Металлург-4" Кировского района Самары Валентина Сизихина отметила, что организаторы несанкционированного митинга 23 января повели себя отвратительно.

"Я человек эмоциональный и все это воспринимаю болезненно. Обидно, что наши хорошие ребята поддались на провокацию. А те взрослые которые их к этому подвигли — настоящие трусы: пустить детей вперед, а самим смотреть со стороны. Ребята в этом возрасте поддаются влиянию, они еще как глупые котята. На них воздействовали — они пришли, сами не зная куда", - поделилась женщина.

По словам Валентины Сизихиной, родители должны остановить провокации, чтобы все это не повторилось.

"Организаторы несанкционированных митингов — негативные люди, и их действия могут привести к любой ситуации. Поэтому мамы и папы должны контролировать своих детей. Знать, куда они ходят, с кем общаются, кто их друзья. Есть, правда, такие дети, которые никуда не выходят, а сидят за компьютером, но в Интернете тоже много негатива. Ведь призывы к подросткам распространяли именно через социальные сети", - считает Сизихина.

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