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Власть и политика

Жители Самары: Дети в политических играх участвовать не должны

САМАРА. 29 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Общественники Самарской области намерены не допустить вовлечения детей в несанкционированные политические мероприятия.

Жители продолжают высказывать свое возмущение тем, что подростков обманным путем привлекли к участию в незаконных акциях. Люди говорят прямо и открыто: организаторы делают подобные вещи для достижения своих низких целей.

Заместитель председателя МКД Металлургов, 23, бабушка двух внуков Валентина Баннова отметила, что у нее и всей ее семьи негативное отношение к тому, что происходит на несанкционированных мероприятиях.

"Считаю, что дети в политических играх участвовать не должны. Пусть они учатся, занимаются общественно полезным трудом, но не приходят на эти несанкционированные митинги. Организаторы не должны использовать ребят в своих играх. У меня два внука, и я не хочу, чтобы они пришли на эти игрища. Хотя уверена: они и не пойдут. Потому, что дома мы с ними проводим беседы, как надо правильно себя вести в обществе. Важно, чтобы ребенок познал настоящие ценности, а не слушал тех, кто зовет совершать противоправные действия", - отметила женщина.

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