Дмитрий Азаров провел с главами муниципалитетов "работу над ошибками"

В Самарской области подводят итоги работы управленческой команды области и сверяют задачи по нацпроектам и Стратегии лидерства региона на предстоящие годы. Важность командной работы в интересах людей подчеркнул губернатор Дмитрий Азаров.

"Главное для всех - качественное исполнение национальных проектов, инициированных нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Разберем подробно и то, что не удалось сделать. А у нас, к сожалению, есть не только заметные успехи, но и по ряду направлений - значительные претензии к муниципалитетам", - акцентировал внимание глава региона.

Так, наибольшее количество вопросов у губернатора вызвало исполнение федеральной программы "Чистая вода" национального проекта "Экология": не выполнили показатели Жигулевск, Самара и Пестравский район.

"По Пестравке в планах у нас было в 2020 году с задачей справиться. Не справились. И так спокойно администрация для себя отфиксировала, что ничего страшного, в следующем году обязательно доделаем. А то, что людям год еще ждать чистой питьевой воды, - это как будто никого не волнует. Такого подхода я не потерплю. И кадровые изменения, как вы знаете, уже произошли, в том числе в Пестравском районе", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

При этом большая часть муниципалитетов внимательно относится к просьбам жителей, яркий тому пример - Хворостянский район. Дмитрий Азаров отметил: именно таким муниципалитетам будет оказываться всемерная поддержка областного правительства.

"Там, где мы видим, что глава муниципального образования понимает, что он самый близкий человек, к которому люди обращаются со своими проблемами, откликается на их предложения, с энтузиазмом приступает к реализации идей, которые люди генерируют, - там мы видим совершенно иной результат, - обратил внимание Дмитрий Азаров. - У нас на глупость, на всякую ерунду денег нет, а там, где задумываются стоящие проекты, однозначно будет поддержка. Причем не только через механизмы национальных проектов, но и при помощи региональных программ, проекта "Содействие".

Губернатор поставил главам городов и районов задачу - мобилизовать усилия, подчеркнув, что время, когда можно было спокойно почивать на лаврах, довольствуясь достижениями прошлых лет, давно прошло.

"Жить прошлыми заслугами невозможно: люди ставят перед нами новые задачи каждый день. И если чиновник того или иного уровня становится глух к предложениям людей, к проблемам бизнеса, а иной раз и создает проблемы бизнесу - значит, ему со мной не по пути. Этот человек в моей команде работать не сможет. Я надеюсь, вы все это хорошо понимаете. Мы здесь собрались для того, чтобы провести работу над ошибками, справиться с задачами текущего и последующих годов", - отметил руководитель области.